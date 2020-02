Lo que debes saber sobre el Cocker Spaniel Inglés

El Cocker Spaniel Inglés es un perro conocido por su inteligencia y su apego emocional. Este can goza de pasar mucho tiempo con su familia, e incluso de no hacerlo podría sufrir ansiedad por separación.

Aunque esto no signifique que no pueda quedarse solo un rato, si no cuentas con el tiempo suficiente para pasear con él o simplemente pasar el rato, lo mejor será que busques otro perro.

Aunque su origen se sitúa en España, donde se dedicaban a ser cazadores, su popularidad se debe al auge que tuvo al llegar con sus propietarios a Inglaterra, donde tomaron mucha fuerza por ser constantemente referidos en obras de Shakespeare o Chaucer.

En Estados Unidos, los creadores americanos intentaron cambiar la raza para crear el Cocker americano, sin embargo, aunque este es muy popular en su país, no lo es en el resto del mundo, a comparación del inglés que suele ser muy aclamado y uno de los favoritos. Esto debido a que a dicha raza se le pueden dividir dos cualidades principales: la de ser un perro muy trabajador y la de ser poseedor de una gran belleza clásica y elegante.

Mediano, musculoso y proporcionado. Posee unas largas orejas que suelen tener un gran protagonismo. Sus medidas estandarizadas rondan por los siguientes números:

*Altura: 35-45 centímetros.

*Peso: 10-25 kilogramos.

*Esperanza de vida: 12 a 14 años.

*Actividad física: Alta

Físicamente, el aspecto que más destaca del Cocker Spaniel Inglés es su lacio, brilloso y sedoso pelaje. Existen cuatro variaciones de color:

*Colores sólidos: Negro, rojo, dorado, hígado, negro y fuego, hígado y fuego. Todos pueden tener una mancha blanca en el pecho.

*Particolores: Negro y blanco, naranja y blanco, hígado y blanco, limón y blanco. Con o sin moteados.

*Tricolores: Negro, blanco y fuego; hígado, blanco y fuego.

*Ruanos: Azul ruano, naranja ruano, limón ruano, hígado ruano, azul ruano y fuego; hígado ruano y fuego.

Será muy importante que para que pueda mantener esta peculiar y notable característica, que lo clasifica como uno de los pelajes más bellos, haya constantes cepillados (diarios) y visitas al peluquero canino.

Es un perro no muy grande pero bastante atlético y deportivo. Por ello, requerirá de dos a tres paseos diarios, estos para mantener su musculatura y liberar el estrés, ya que si sus dueños pasan mucho tiempo fuera o no es ejercitado como debe puede volverse destructivo y desordenado.

Será necesario que desde cachorro lo presente con todo tipo de animales, objetos y personas, así al llegar a su edad adulta no tendrá problemas de conducta como miedo o agresividad.

Esta raza se caracteriza por ser juguetona y muy fiel, pero también tiende a ser un perro muy nervioso. Suele sorprender a su familia con su silenciosa presencia a comparación de su enérgico estilo de vida.

Al igual que todas las razas, especialmente si posee pedigree, es susceptible a determinadas enfermedades hereditarias.

*Glaucoma.

*Cataratas.

*Nefropatía familiar.

*Cardiomiopatías.

*Atrofia progresiva de retina.

*Displasia de cadera.

Recuerda mantener sus visitas rutinarias al veterinario mínimo cada seis meses para prevenir cualquier malestar o detectar anomalías.