Gaby Spanic posa desnuda para anunciar su regreso como La Usurpadora

Gabriela Spanic, conocida por interpretar a una de las villanas más emblemáticas de la televisión mexicana en el melodrama de los años 90, La Usurpadora, dejó boquiabiertos a sus seguidores al compartir una fotografía desnuda para promocionar su regreso como “Paola Bracho”.

Fue a finales de enero que Spanic reveló que volvería a interpretar el papel que le dio fama internacional en la televisión, aunque esta vez en el teatro.

"OK queriditos, ustedes querían guerra, y guerra tendrán... Las malas nunca mueren, se inmortalizan, por eso desde el mismísimo mas allá regresara PAOLA BRACHO, ahora al teatro. Ella viene a enseñarle su manual para no ser victima de tantos abusos. #LaUsurpadoraEnTeatro. ¿En que ciudad les gustaría ver a la queridita?", escribió.

Tras semanas de aquel anuncio, la actriz de 46 años volvió a sorprender al compartir en su cuenta de Instagram una foto de su calendario en la que aparece totalmente desnuda para hablar de su regreso en el personaje.

Al pie de la publicación, compartió una frase de la actriz de Hollywood Marilyn Monroe.

“Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas”. Razón tenía Marilyn Monroe. Aprovecho justo antes de dormir para compartirles esta imagen de mi calendario 2019, y recordarles que tenemos un camino extenso que recorrer juntos en #lausurpadoraenteatro”, escribió.

“Me escriben mucho por DM amigos productores o empresarios pidiéndome información para llevar el show a alguna ciudad o patrocinar con sus marcas la gira”, escribió en el post donde también compartió el correo electrónico de la persona con la que pueden arreglar esos asuntos.

En esta puesta en escena, Spanic tendrá la oportunidad de volver a encarnar a su personaje que la hiciera famosa en Latinoamérica hace ya más de dos décadas.

La Usurpadora se estrenó en 1998 por la transmisión de Televisa, con Gaby y Fernando Colunga como estelares.