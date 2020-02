Captan a Yalitza Aparicio en salida romántica con su novio

Luego de que saliera a la luz que Yalitza Aparicio tiene novio, los detalles de su relación se han vuelto tema de interés, pues hasta el momento la actriz no ha hecho público su romance, sin embargo, recientemente fue captada por paparazzis junto a su galán durante un cita en Ciudad de México.

André Montes es el hombre que se robó el corazón de la artista de 26 años, y su profesión es completamente distinta a la de Aparicio pues él es un dentista.

A pesar de que su noviazgo ha sido negado, una amiga cercana de la famosa oaxaqueña reveló que ambos llevan una relación de bajo perfil y procuran que nadie los vea debido a que el equipo de trabajo de Yalitza se lo prohíbe hacerlo.

“Nunca han terminado, pero su equipo de trabajo le prohíbe hacerlo público, le dicen que lo lleve con bajo perfil y que procure que nadie los vea”, dijo la fuente a TV Notas.

La actriz accedido a mantener su noviazgo bajo llave, pues teme perder el apoyo con el que cuenta en estos momentos en su carrera.

“Sabe que si no lo hace, podría perder el apoyo que le han dado en todo lo relacionado con su carrera; cree que sin ellos no podría hacer nada más y que tristemente... ¡pasaría al olvido!”, reveló a la publicación.

A pesar de que Aparicio habló del tema con André y él aceptó guardar el secreto, no lo hace del todo, pues en sus redes sociales comparte imágenes junto a la protagonista de Roma.

“Yalitza tuvo que hablar con él porque realmente están enamorados y no quiere que los alejen, así que él aceptó mantener oculta la relación; sin embargo, no lo ha hecho del todo, pues en sus redes se la pasa subiendo fotos con ella... Le duele que no puedan decirlo, y si fuera por él, lo gritaría a los cuatro vientos, pero espera que muy pronto cambien las cosas”, aseguró a la revista.