VOZ DEL DIHABLO

Jornada tremenda de guitarras se vivió recientemente en la Comarca Metalera, con la presencia de Kiko Shred, quien trabajó junto a figuras de la talla de ‘Ripper’ Owens, André Matos y Michael Vescera.

El brasileño deleitó a los presentes el 16 de febrero con su fino estilo y también con su sencillez a la hora de convivir.

El músico internacional esperó paciente su turno, tras las magistrales interpretaciones de los locales Sergio Castro y Eder Olivas, para aparecer “humildemente” al lado de su guitarra y nada más. Eso sí, se dio tiempo a contestar a cada pregunta de los presentes, por necia que esta pareciera.

Por ahí, en alguna publicación posterior, se aseguraba que la presentación fue atestiguada por un gran número de fanáticos. Falso. Se trató de un evento muy exclusivo (voluntaria o involuntariamente).

De lo que no puede quedar duda, es que los presentes la pasaron muy bien.

Cierto es que falta promoción para que estos eventos, que pocas veces llegan a la región, logren mayor trascendencia. Y no faltó quien días después exclamara: “yo ni cuenta me di”. Es ahí que vemos, trepado sobre el modesto escenario, a un músico de gran calidad, derrochando clase con una guitarra casera en pleno proceso de promoción.

“¿Por qué un guitarrista de tu tamaño prefiere andar en solitario que con alguna agrupación exitosa?”, se le cuestionó a Shred. A lo que contestó: “que buena pregunta. En grupo se toman decisiones en conjunto y no todos jalan parejo. Siempre hay algunos que le invierten más tiempo, más dinero. Como solista, yo me encargo de todas las decisiones; así, en cinco años ya he grabado tres discos”.

Luego de hora y media de interpretar sus temas, acompañado de una oportuna pista y programador, Kiko desconectó su guitarra, apagó su “ampli”, se tomó algunas fotografías con los presentes y se volvió a su esquina segura, donde recibió visitas y expuso su material a la venta. Talento no le falta al brasileño, quien contó que comparte escenario con Savanth, banda de San Luis Potosí a la que recurre en sus estancias en nuestro país. De ahí, está libre a darle rienda suelta a la creatividad.

“La gente piensa que como músico todo es glamour, pero no es así. Incluso los más famosos han tenido que sacrificar mucho para llegar a donde están. En mi caso, tengo familia y la dejó de ver cuando estoy en gira hasta por un mes, ellos se quedan en Brasil”, confesó.

Dentro de la escena local y las posibilidades que esta brinda, hoy se presentará ante los ojos de los laguneros la banda regiomontana The Warning, con algunos triunfos en el extranjero y el respectivo mérito que ello conlleva.

Las hermanas Villarreal, de Monterrey… (así como Alicia en su país de las maravillas), están listas y ansiosas por pisar la Comarca Lagunera; en días pasados tuvieron comunicación con Radiografía del Rock (Frecuencia UAL 98.7) y tal cual lo dejaron sentir.

Si bien sus influencias son variadas, ellas comenzaron su camino interpretando a grandes grupos de la escena rock/pop comercial, y en cuando el éxito llamó a su puerta, se adentraron al terreno de la “música original”. The Warning fungió como telonero para los religiosos de Stryper en su reciente visita a la Sultana del Norte, pero de aquí seguirán fechas importantes como el Vive Latino 2020 y Domination, en la Ciudad de México.

La cita es hoy, a partir de las 8:00 de la noche, en conocido y renombrado centro cultural musical sobre la calzada Colón, en Torreón. Ahí nos vemos. Les recuerdo que los canales de la comunicación se mantienen abiertos: La Música del Dihablo, en Facebook y YoutTube, además de Voz del Dihablo, en Twitter e Instagram. Nos estamos leyendo.