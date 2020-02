Javier Bardem y Salma Hayek presentan película

El español Javier Bardem y la mexicana Salma Hayek, presentaron la película The Roads not Taken, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, que concluye el próximo domingo 1 de marzo.

La cinta, dirigida por la británica Sally Potter, integra la lista de 18 películas que compiten por el prestigiado galardón Oso de Oro, que entrega el encuentro cinematográfico, conocido como la Berlinale, a la Mejor Película. Bardem interpreta a “Leo”, un escritor con demencia, que vive en Nueva York y que es atendido por su hija, mientras recuerda versiones de su pasado, de cuando vivió en México con “Dolores” (Hayek). Bardem, Salma y Elle Fanning, esta última quien tiene que lidiar con el estado mental de su padre “Leo”, recibieron ovaciones por esta cinta, de acuerdo a información de The Hollywood Reporter. La actriz mexicana expresó que fue un placer actuar en su lengua materna, “era una película en español y estoy de regreso en Berlín con una cinta, en la que Bardem y yo hablamos en español”. Sin embargo, para Bardem si representó un desafío agregar un acento mexicano a su español en la película, aunque reconoció que Salma le ayudó en este cometido.