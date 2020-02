Defenderá Trump 'compromiso' con latinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defenderá la próxima semana su "compromiso inquebrantable" con los hispanos durante un discurso ante la organización empresarial The Latino Coalition, adelantó este miércoles la Casa Blanca.

El discurso, que tendrá lugar el próximo miércoles 4 de marzo, llega en un momento en el que la campaña de reelección de Trump está tratando de destacar los "beneficios" que sus políticas han tenido para los votantes latinos del país, con el objetivo de que le ayuden a retener estados clave como Florida en los comicios de noviembre.

"El discurso destacará las prioridades económicas y los logros que han beneficiado rotundamente a las familias y los negocios latinos", dijo un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, seguimos viendo récords en los ingresos medios y tasas de pobreza y desempleo en bajos históricos para los hispanos estadounidenses, y su asistencia al acto del miércoles resaltará su compromiso inquebrantable con la comunidad" latina, agregó la fuente.

Este será el segundo discurso que Trump pronuncia ante la cumbre legislativa anual de The Latino Coalition, una organización que defiende los intereses de los negocios hispanos y que en 2018 acogió la primera alocución del mandatario ante un grupo latino durante su Presidencia.

En esa ocasión, Trump evitó temas polémicos como su promesa de construir un muro en la frontera con México, y se centró en asuntos económicos, al asegurar que sus políticas habían regalado a los latinos un "renacer del sueño americano".

Se espera que este discurso tenga un tono similar, aunque no está claro si el presidente hará referencia a su política migratoria, uno de los puntos que más polémica generan entre los hispanos.

En Estados Unidos, 32 millones de latinos están llamados a las urnas en las elecciones de noviembre.

La mayoría de los hispanos registrados para votar tienen opiniones negativas sobre el mandatario. Según una encuesta de enero del Centro Pew Research, dos tercios de los latinos (68 %) se oponen al trabajo que Trump está haciendo como presidente, aunque el 30 % apoya su gestión.

En Florida, estado clave para los comicios del 2020, Trump cosecha mejores números: un 48 % de los hispanos le apoyan, el 31 % le rechazan y el 22 % está indeciso, según una encuesta publicada en noviembre de 2019 por la Universidad Atlántica de Florida.

El año pasado, fue el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien intervino en la cumbre legislativa anual de The Latino Coalition, a la que este año acudirán "cientos de líderes empresariales hispanos", según el funcionario de la Casa Blanca.

Héctor Barreto, el presidente de The Latino Coalition y un veterano republicano que trabajó en el Gobierno de George W. Bush (2001-2009), y su organización "han respaldado abiertamente las prioridades políticas y comerciales del presidente Trump", recordó esa fuente.

Demócratas inventaron apoyo ruso a Sanders

Bernie Sanders sigue a la cabeza de la disputa por la candidatura presidencial demócrata y algunos han sugerido que también Rusia lo respalda, lo que Donald Trump aseguró el día de ayer que es un invento.

Durante su gira por la India el presidente de los Estados Unidos fue cuestionado sobre los datos que el comité de inteligencia afirmó tener de Rusia tratando de impulsar la campaña de Sanders y Trump respondió a la prensa que, al no quererlo como candidato demócrata, ellos inventaron y publicaron esta relación.

Declaró que el partido opositor suele hacerlo para remover a los candidatos, “lo he pasado por mucho tiempo, lo entiendo, me sale el juego mejor que a nadie”, dijo ante la prensa.

Las críticas a Sanders también llegaron desde otro punto del planeta. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, calificó de horribles las declaraciones de Sanders sobre Benjamin Netanyahu, a quien llamó “racista reaccionario”.

Katz reaccionó de forma negativa ante las declaraciones de Sanders al mencionar que no se puede ignorar el sufrimiento de los palestinos ante el conflicto territorial, informó The Times of Israel.