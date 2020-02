Tommy Paul sorprende a Zverev en Acapulco

Tommy Paul dio una gran sorpresa ayer y en apenas dos sets dejó fuera a Alexander Zverev, quien era el segundo favorito en el Abierto Mexicano de Tenis.

El estadounidense, 66to en la clasificación de la ATP y quien entró en el cuadro principal a través de la clasificación, doblegó 6-3, 6-4 al alemán, quien es el séptimo del mundo y fue subcampeón en Acapulco apenas el año pasado.

"Me preparé lo mejor posible y no hay mucho más que pueda hacer por ahora. Hay partidos en donde no juegas a tu mejor nivel, yo siempre entreno a tope, pero hay veces que se da y otras que no", dijo un molesto Zverev, quien atribuyó el revés a su pobre servicio. "Si no saco bien nada me funciona, nunca pude meter mi saque y todo de ahí fue cuesta abajo, cuando sirvo así cualquiera me puede ganar, realmente no es difícil vencerme".

Zverev, de 22 años y semifinalista en el Abierto de Australia, tuvo un 56% de efectividad con su primer saque y logró sólo tres aces.

Se trata del primer triunfo en la carrera de Paul ante un tenista ubicado dentro de los 10 primeros del mundo.

El tenista del estado de Nueva Jersey se enfrentará a su compatriota John Isner en los cuartos de final. Isner avanzó a la siguiente ronda al vencer 6-3, 7-6 (4) a su compatriota Marcos Girón.

Al cierre de esta edición, Rafael Nadal estaba un set arriba y empatado a 5 en el segundo con Miomir Kecmanovic.

En otros resultados: Kyle Edmund superó 6-4, 6-4 a Félix Auger-Aliassime y Soonwoo Kwon se impuso 7-6 (2), 6-0 a Dusan Lajovic.

En la rama femanil, la mexicana Renata Zarazúa se convirtió en la primera tenista local desde el 2007 en meterse a cuartos de final del Abierto Mexicano al vencer 4-6, 7-5 y 6-0 a la estadounidense Katie Volynets.

La tenista de 22 años, quien es originaria de la capital del país y entró al torneo por invitación, dio una sorpresa en la primera ronda al dejar fuera a la estadounidense Sloane Stephens en apenas dos sets.

La última mexicana en avanzar a cuartos de final en Acapulco fue Melissa Torres en el 2007.

"Me da mucha confianza, estoy viviendo como un sueño", dijo Zarazúa. "Creo que fue un partido super duro, en un momento en el segundo set como que me estaba acalambrando, como que no sentí energía, pero hubo algo, creo que fue la gente o el apoyo que me dio como un extra, no sé de dónde lo saqué y pude ganar", comentó.