Arranca operativo Cuaresma en La Laguna de Durango

De cara a la Semana Santa y con el fin de evitar que se presenten enfermedades provocadas por la ingesta de productos del mar en mal estado, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprised) arrancó ayer el Operativo de Cuaresma 2020 en La Laguna de Durango.

El titular de la Coprised en la región, Jesús Rentería Maldonado, dijo que durante esta temporada se verificarán las condiciones sanitarias de unos 85 establecimientos dedicados al proceso, venta y distribución de pescados y mariscos. Además, se realizarán alrededor de 90 tomas de muestra de los productos que se ofertan con el propósito de aplicar análisis microbiológicos y fisicoquímicos.

Mencionó que el año pasado el muestreo estuvo dentro de lo que establece la norma sanitaria, con excepción de un aseguramiento de 50 kilogramos de pescado que estaba en estado de descomposición y que afortunadamente aún no estaba a la venta.

El titular de la dependencia hizo una serie de recomendaciones a los consumidores en cuanto a las características que deben tener los productos de mar: deben estar expuestos con una cama de hielo de 10 centímetros y que esta se encuentre limpia. Si están en refrigeración, la temperatura no debe ser mayor a 4 grados centígrados y el pescado debe estar fresco con olor a mar y no a putrefacción, que las escamas no se le desprendan fácilmente y debe tener ojos brillantes.

En este periodo se tienen programadas alrededor 90 actividades más durante el Operativo de Cuaresma que se llevará a cabo en los 12 municipios que atiende la oficina regional de la Coprised.

Prevención