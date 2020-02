Juanpa Zurita se suma al jurado de Pequeños Gigantes luego de que Galilea Montijo aceptara el reto y se lanzara de un avión en paracaídas. Zurita aceptó así ser el cuarto juez de Pequeños Gigantes, junto a Biby Gaytán, María León y Albertano.

En sus redes sociales posteó el video en el que se observa el dramático momento en el que la conductora se lanza temerosa a la aventura.

Casi al llegar a tierra firme, Galilea sufrió un desmayo y aunque alertó a todos, se encuentra bien tras ser revisada en el lugar.

"No se iba a echar, ese no era el plan, yo se lo dije de broma, pero no sé, se atrevió.

Me dijo que sí. Yo soy un hombre de palabra y cuando hago un reto lo cumplo (...) Hoy (ayer) hablé con el equipo de Galilea, nos pusimos en contacto, Galilea y yo el día de hoy (ayer) fuimos a Puebla, y allí hubo un suceso", advirtió el youtuber.

En cuanto a su aparición en televisión Zurita opinó que no es el mundo en el que se desenvuelve, pero también lo motiva la posibilidad de estar en contacto con otros pequeños.

"Yo no soy juez, nunca he hecho tele, no estoy acostumbrado a hacer este tipo de proyectos, nunca he estado allí.

Creo que estaría padre poder involucrarme en un proyecto donde yo pueda ver la carrera de niños, los pueda ayudar a que conozcan sus talentos y a motivarlos, creo que eso está increíble", expresó.