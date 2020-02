Por cyberbullying, retiran conferencia de Irina Baeva

Con tristeza, coraje y frustración, Irina Baeva anunció que su conferencia titulada ¡Arriba Eva!, fue dada de baja del programa del evento What a Woman, debido a los comentarios negativos que recibió en redes sociales. La actriz nacida en Moscú por medio de un comunicado dio a conocer que los organizadores del evento en donde se hablará, entre otros temas, del empoderamiento de la mujer, tomaron la decisión de cancelar el acuerdo que tenían pactado desde hace un mes y medio situación a la que catalogó como discriminatoria.

Baeva explicó que fue la directora del evento quien le dio la noticia y el motivo que le explicó fue porque deseaban mantenerse imparciales y no correr ningún riesgo, ya que querían estar lejos de la polémica. Y es que a la actriz de telenovelas como Vino el amor o Me declaro culpable, al anunciar en sus redes sociales su participación en dichas pláticas días antes del Día Internacional de la Mujer, fue agredida por personas que la tacharon como no apta para hablar del tema porque era un "quita maridos" o una "mujer sin valores". Esto en referencia con la ruptura entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto.

"La desinformación y los prejuicios sobre la mujer son tan grandes que tristemente se genera este otro tipo de violencia: la segregación. Al grado que en un evento de supuesta feminidad y empoderamiento, se da la paradoja de callar a una mujer por el miedo y presión que ejercen las redes sociales, dejándome sin voz en un foro en el que compartiría este concepto de ¡Arriba Eva!, que busca precisamente la liberación de la mujer de esos prejuicios y ataques que tanto daño hacen", escribió.

Pero no todo es malo, ya que en el mismo mensaje informó que al saber de dicha cancelación, diversos foros que se llevarán a cabo el 7 de marzo la buscaron para que subiera como exponente, así que decidió acudir a un evento, que será gratuito, en Atlixco, Puebla, llamado Extraordinarias: una plática de mujer a mujer, en donde compartirá escenario con Diana Bracho, Karla Iberia Sánchez y Rosa María Bianchi.