A Aracely no le llegaron al precio

Luis Miguel, la serie, es una de las producciones más esperadas de Netflix, luego de que el servicio de streaming confirmara su segunda temporada este 2020, pues se ha generado mucha expectativa en torno a los nuevos personajes que se verán en esta nueva parte, siendo una de las apariciones más esperadas la de Aracely Arámbula.

Sin embargo, para desfortuna de los fans de la serie, la expareja de "El Sol" ha confirmado que no aparecerá en la segunda etapa del melodrama, al igual que ninguno de sus dos hijos producto de su relación con el cantante.

"No voy a salir en esta temporada, está confirmado, ya me lo dijeron que no voy a salir en esta temporada, ni mis hijos", aseguró la actriz en entrevista para Ventaneando.

Asimismo, la famosa señaló que tampoco sus nombres pueden utilizarse en el programa, al igual que indicó que no está interesada en aparecer en la bioserie, en la que Diego Boneta da vida al famoso intérprete de Inolvidable.

"Fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa hacerlo en la serie, entonces en esta temporada no vamos a estar y espero que en la tercera tampoco, pero en realidad los nombres no pueden salir, y eso no lo estoy viendo yo, lo están viendo mis abogados", comentó Aracely Arámbula.

Y es que la actriz pidió a cambio la cantidad de 10 millones de pesos a la productora de Luis Miguel, la serie, 5 por ella y 5 por sus hijos, según revela la revista TV Notas, sin embargo, Netflix rechazó su demanda, motivo por el cual no se verá en la nueva temporada.

Por otra parte, "La Chule" fue cuestionada sobre si es verdad que Luis Miguel cumple con las responsabilidades de padre con sus hijos.

"La verdad es que dicen muchas cosas, como mi queridísimo Toño Mauri, hermoso… (dicen) que todo está bien, pero no, no está bien, ellos saben la verdad".

Aracely y Luis Miguel mantienen una batalla legal desde hace años por la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, que el exitoso cantante se ha negado a cumplir.