Imponen ceniza a fieles en Torreón

El obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, presidió la ceremonia de este Miércoles de Ceniza en la catedral de Nuestra Señora del Carmen, así como en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Torreón.

En su mensaje durante la misa que brindó en la catedral, monseñor expresó que estos son tiempos de unidad y de reconocer pecados, donde se debe purificar nuestra fe y nuestra vida.

"Lo que esta imposición debe brindar es el deseo de purificar nuestra fe, purificar nuestra vida y de tener presente que el signo de la ceniza es como símbolo de nuestra pequeñez como criaturas hijos de Dios, pero también por nuestros pecados", resaltó.

Asimismo dijo que hace falta llevar a cabo esta experiencia saludable de sentirnos amados.

"Porque pareciera que reconocer nuestros pecados es humillarnos, rebajarnos, pero es más bien reconocer el amor de Dios, que nos invita a darnos cuenta que aún es tiempo de cambiar nuestra vida, por lo que hay que dejar de lado esas actitudes de sentirnos condenados o que nuestras vidas no tienen remedio, es una oportunidad de fe de acercamiento a la paciencia y misericordia de nuestro Señor", precisó.

Describió que el darle la vuelta a Dios hace que nos convirtamos en criminales, ya que dijo que mientras se pierde la conciencia de pecado para no tenerlas que ver con Dios, crece la criminalidad. "Al no tener conciencia de nuestros pecados crece la criminalidad en la sociedad, la gravedad de los crímenes, como el feminicidio, como la codicia, como la amenaza a la vida que todavía no nace, por lo que hay que hacer conciencia que debemos sentirnos pecadores ante un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva", ostentó.

De igual forma, en la capilla del Buen Pastor, la cual desde hace más de 30 años se ubica al interior del Cereso de Torreón, Barraza Beltrán ofreció la eucaristía a los penados.

Dijo que el que se dé este acercamiento hacia los que están internos en el Cereso es un recuerdo de que Dios es bondadoso, siendo que se acerca a los que aún más requieren de él. "Jesucristo se acercó a todos los seres humanos, también a los de condición sospechosa, buscando sanar sus corazones, sus enfermedades, interpelado por todos, por nuestras necesidades y pecados", comentó.

Cuaresma