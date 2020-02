En la oficina con mucho estilo

De ahora en adelante, transpira éxito y poder con estas recomendaciones para ir a la oficina. Es muy fácil y te divertirás a la hora de vestir.

Cada mañana, antes de ir a trabajar, las mujeres se enfrentan a la misma pregunta: "¿qué me voy a poner?". Y es que no hay peor sensación que estar frente a un clóset lleno de ropa, pero a la vez, con pocas opciones para no verte como la típica oficinista.

Por fortuna, las reglas para vestir en el trabajo han cambiado. Ahora, no todo se resume a llevar camisas blancas y pantalones de vestir: hay un abanico de piezas, cortes, texturas, colores y estampados que permiten conseguir un atuendo formal y con estilo.

Aquí te presentamos una guía de nuevos básicos para renovar tu look de oficina y verte como toda una profesional. Porque ir bien vestida al trabajo también es una manera de empezar bien el día.

Cuando se habla de básicos para la oficina, pocas veces vienen a la mente los estampados. No obstante este recurso ayuda a darle viveza y personalidad a cualquier outfit, así como a lograr que otras prendas se vean más actuales.

Si eres reservada en este tema, empieza con las clásicas rayas, cuadros o lunares, los cuales encuentras en una variedad de marcas como Zara, Mango, H&M o Massimo Dutti. Comienza por llevar una blusa a rayas, por ejemplo, con un pantalón formal en un color a juego con el print.

Los estampados al mejor estilo Versace (con motivos dorados y fondos en blanco o negro) van a seguir en boga durante esta temporada. Un pantalón de cintura alta y corte amplio en la pierna luce sofisticado con un top ligero y un blazer en contraste.

Para quienes prefieren ir a la segura, lo mejor es llevar el estampado en una blusa y crear un equilibrio con otra pieza básica o de color neutro. Otra buena alternativa es sumar los prints a tu look por medio de un accesorio, como una bolsa o una pañoleta.