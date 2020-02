Defender a la mujer es defender a la sociedad: obispo de Torreón

El obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, externó su apoyo al movimiento Un día sin nosotras, a realizarse el próximo 9 de marzo. Esta manifestación tiene como objetivo reflexionar acerca de los sucesos de violencia en contra de la mujer mediante la ausencia de ellas en la sociedad al no asistir al trabajo, a la escuela, no consumir y no salir.

Barraza señaló que realizar este tipo de actos es una iniciativa loable, ya que la mujer representa a la familia y a toda la sociedad. "La mujer representa a la familia, a la vida, es un actor importante dentro de la sociedad, entonces defender a la mujer es abogar por toda la sociedad, por los niños, por los varones, por los que no nacen todavía, por lo que en esta causa está en juego toda la sociedad", precisó. Asimismo recalcó que es importante que todos tengamos bien arraigada en el corazón esta causa, apoyándola y sobre todo que no quede en algo únicamente simbólico. "Sería importante que este movimiento no quede únicamente como algo simbólico o una moda, porque todo esto en la vida cotidiana se debe traducir en medidas de convivencia favorables hacia la mujer", resaltó. Manifestó que este tipo de acciones deben exteriorizarse en normativas que hagan valer lo que simbólicamente se manifiesta en una marcha o en acciones como este paro total de actividades "Es de esperar que con este movimiento se tome conciencia de darle lugar a las mujeres, uno digno y con calidad de vida, deben surgir normativas que hagan valer lo que se pide en este tipo de manifestaciones, que se tome conciencia, que no quede en algo solo simbólico", concluyó.