Agradecido Flores por regresar a UL

- Los Algodoneros del Unión Laguna realizaron ayer su segunda sesión de pretemporada en su campo de entrenamiento, establecido en el estadio de la Revolución, donde lanzadores y receptores siguen trabajando en aspectos defensivos.

Bajo el mando del venezolano Omar Malavé y su cuerpo de coaches, los peloteros saltaron al diamante en punto de las 9:00 horas, para comenzar con el stretch y posteriormente colocarse guantes y arreos, para ejecutar jugadas defensivas bajando del montículo y en la caja de bateo. Por la tarde, el equipo se ejercitó en un gimnasio de la ciudad, para regresar a las prácticas en campo esta mañana a partir de las 9:00 horas, continuando con la preparación exhaustiva de los brazos que conformarán el bullpen Guinda.

Uno de los elementos más activos durante estos primeros días, es el receptor Alejandro Flores, quien regresa a la franquicia que le dio la oportunidad de debutar como pelotero profesional: "estoy muy contento, muy agradecido con la organización que me dio la oportunidad de volver, es el equipo que me vio nacer, me dio la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer y estoy alegre de estar de vuelta, tuve un proceso en Estados Unidos y en la Liga del Pacífico, pero a cada lugar que fui, mi finalidad fue la de adquirir conocimientos nuevos y ahora trataré de ponerlos a prueba aquí", señaló.

Volver a pisar el estadio de la Revolución, trae inmediatamente buenos recuerdos al nativo de Hermosillo, Sonora, ya que se remonta a la temporada 2016, cuando irrumpió en la Liga Mexicana con los entonces Vaqueros Unión Laguna: "son inolvidables los recuerdos que tengo de aquí, es una emoción bastante grande el saber que volví para acá, fue un gusto para mí cuando me dijeron que venía y tendría una oportunidad más, la verdad es que estoy disfrutando mucho estar aquí y disfrutando más que nunca el poder estar jugando beisbol", sentenció.

Aunque llega como una contratación que ha tomado muy bien la afición lagunera, Alejandro sabe bien que debe pelear por el puesto de titular, ante Adrián Gutiérrez y Daniel Mercado, por lo que entrena duro en la pretemporada, con la intención de convencer al mánager: "todos venimos trabajando por ese puesto, trabajamos duro, nos preparamos, pero hay que esperar que se den las cosas para poder estar ahí constantemente. El mánager es un personaje bastante experimentado en el beisbol, esperemos que pueda aplicar su conocimiento en el equipo y nosotros jugar de la mejor manera para que lleguen los resultados", culminó.