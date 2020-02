Atropellan a octogenaria en calles de Torreón

Una mujer de 80 años de edad fue atropellada por un motociclista la noche de este miércoles en el crucero del bulevar Revolución y Comonfort. La afectada fue trasladada a la Cruz Roja para su atención.

El percance se registró al filo de las 19:30 horas, cuando la señora Ana "NN" de 80 años de edad y vecina de la colonia Luis Echeverría, intentó cruzar el bulevar de norte a sur, rumbo a su casa.

El chofer de un autobús le dio el paso a la mujer, pero en esos momentos se prendió el verde del semáforo y por el lado izquierdo del autobús pasó la moto que no pudo evitar atropellar a la señora Anita, quien cayó al suelo, se golpeó la cabeza y distintas partes del cuerpo, aunque no perdió el sentido y pudo dar sus datos.

Paramédicos de Cruz Roja auxiliaron a la mujer y la trasladaron al cuerpo de socorros. Se dijo que por fortuna no presentaba lesiones de gravedad, ya que el motociclista no circulaba con exceso de velocidad y pudo frenar, aunque no evitar el accidente.