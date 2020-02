Abogados piden destitución de presidente del Tribunal de Justicia de Durango

La Asociación Regional de Abogados de La Laguna realizó una manifestación pacífica en apoyo a una petición que realizó la Barra Mexicana de Abogados de Durango referente a solicitar la renuncia del presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Esteban Calderón Rosas pues en su función ha cometido presuntas irregularidades.

La protesta se efectuó este miércoles en el Palacio de Justicia de Gómez Palacio y los inconformes señalaron que el presidente está ocupando un cargo de manera ilegítima pues él entro cubriendo el interinato de un magistrado por un año. “Al año se venció ese interinato, él debió de haber sido ratificado o nombrado de nueva cuenta como magistrado para poder ocupar la presidencia, cosa que hasta la fecha no se ha hecho”, señaló José Alejandro Moreno Valadéz, presidente de dicha asociación.

Indicó que una de las demandas del gremio lagunero es la no inclusión de los abogados en las labores del tribunal pues aunque se realizan convocatorias para ocupar los juzgados o diversos cargos, éstos ya no se inscriben “porque están amañadas, ya saben quién va a quedar como juez, no son exámenes parciales y están relegando a los abogados de La Laguna”.

Mencionaron que el mismo personal del Tribunal de Justicia del Estado de Durango han presentado quejas por supuesto maltrato y acoso laboral. Señalaron que la Barra de Abogados ya acudió ante el Congreso del Estado pues es la instancia que puede iniciar un procedimiento para la destitución de Calderón Rosas. En La Laguna, hay 170 personas agremiadas a la Asociación Regional de Abogados de La Laguna mientras que la Barra Mexicana de Abogados en Durango tiene afiliados a cerca de 800 miembros.

Durante la manifestación, Moreno Valadéz señaló también que los abogados litigantes están teniendo dificultades en la Vicefiscalía de la región Laguna Durango pues hay retraso en la integración de las carpetas de investigación. “Hay demasiada corrupción en la Vicefiscalía porque las cosas no caminan si no ven dinero de por medio”, afirmó.

La asociación señaló que los abogados de La Laguna se sienten “agraviados” pues el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres “en su campaña, afirmó que los puestos que iban a otorgarse aquí en La Laguna serían para gente de la región, estamos viendo que tiene gente de la capital del Estado que no está comprometida con la sociedad de esta región y en realidad, su trabajo no ha sido bueno”.