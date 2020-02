Acusa Trump a los demócratas de inventar que Rusia apoya a Sanders

Bernie Sanders sigue a la cabeza de la disputa por la candidatura presidencial demócrata y algunos han sugerido que también Rusia lo respalda, lo que Donald Trump aseguró hoy que es un invento.

Durante su gira por la India, el presidente de los Estados Unidos fue cuestionado sobre los datos que el comité de inteligencia afirmó tener de Rusia tratando de impulsar la campaña de Sanders y Trump respondió a la prensa que, al no quererlo como candidato demócrata, ellos inventaron y publicaron esta relación.

Declaró que el partido opositor suele hacerlo para remover a los candidatos, “lo he pensado por mucho tiempo, lo entiendo, me sale el juego mejor que a nadie”, dijo ante la prensa.

Las críticas a Sanders también llegaron desde otro punto del planeta. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, calificó de horribles las declaraciones de Sanders sobre Benjamin Netanyahu, a quien llamó “racista reaccionario”.

Katz reaccionó de forma negativa ante las declaraciones de Sanders al mencionar que no se puede ignorar el sufrimiento de los palestinos ante el conflicto territorial, informó The Times of Israel.

“Esta es su segunda declaración en contra del Estado de Israel en un tema que está en el centro de las creencias y la historia judía, así como su seguridad”, reclamó Katz, afirmando que ninguna persona que apoye a Israel votará por él.

Es cierto que la potencial candidatura de Sanders lo mantiene lejos del establishment demócrata, que ya empezó a levantar la voz contra él por sus posturas más progresistas y algunas declaraciones, como el guiño a Cuba que tuvo esta semana al aclarar que era injusto decir que todo lo que hizo Fidel Castro era negativo.

Algunos demócratas han expresado su respaldo a otros candidatos y han invitado a sus seguidores a elegir a personas más conservadoras en la carrera, como es el caso del expresidente Barack Obama, quien aseguró que este no era momento para decidirse por posturas como la de Sanders.