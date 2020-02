Critica Eduardo Holguín burocracia en operación de Imeplan

Eduardo Holguín, director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan), dijo que es necesario revisar el tema del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) al considerar que se requiere de un organismo técnico gestor de los grandes proyectos pero no quitar atribuciones a los municipios.

Rechazó estar en contra del Imeplan e indicó que en lo que no está de acuerdo es en que exista una gran burocracia, pues lo que se requiere para detonar los grandes proyectos es recurso económico y no de un "elefante blanco" que implique contar con especialistas de gran calado en todos los temas, lo que resultaría muy costoso. "Se requieren recursos, no gastarlos en burocracia", dijo.

Señaló que ya se han creado Imeplan en otras regiones y han fracasado, como ha ocurrido en Guadalajara, Tampico y Puebla, donde la segmentación se ha mantenido, de modo que no hay una suma que genere economías de escala.

"Sí debe haber una agenda metropolitana, leyes metropolitanas, obligar a los municipios a coordinarse, pero no más burocracia que solo eleve el gasto", dijo.

Refirió que el coordinador de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en su reciente visita a la Región Lagunera, hizo este planteamiento, sin embargo, indicó que se requeriría un comité y un área técnica, mientras que la presidencia sería compartida entre el gobierno de Coahuila y Durango, y la Sedatu, lo que dejaría a un lado a los municipios.

"En materia de planeación porque el 115 Constitucional es muy claro en cuanto a que esto corresponde a los municipios", comentó.