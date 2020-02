Angelique Boyer y Sebastián Rulli no serán padres

Tras circular la noticia de que Angelique Boyer y Sebastián Rulli estarían en la espera de su primer bebé, el actor argentino ha compartido su reacción a través de su cuenta de Instagram.

Fue la edición de esta semana de la revista TVNotas, la cual en su portada anunciaba que Boyer estaba embarazada luego de haberlo planeado con Rulli desde hace tiempo, sin embargo, esto fue desmentido.

Con una captura de la revista, el protagonista de Lo que la vida me robó, aseguró que se trataba de una "Mentira", agregando un hashtag "No compren basura".

En una entrevista previa, el actor explicó que no tiene relevancia volver a una demanda a la revista de "las fuentes cercanas" sobre esta noticia que dará mucho de qué hablar.

"Está vez no porque no hay nada de controversia, no hay problema que se tomen el tiempo para ver si es cierto o no, y está demostrado que es una revista que se basa en mentiras para vender, habrá títulos que si digan la verdad, pero esto es mentira", detalló el argentino.

Rulli señaló que ser papás por ahora es algo que no están buscando, y eso llega por un regalo de la vida no porque alguien lo diga. "Eso es una decisión de la vida si toca toca, la verdad no lo estamos buscando, Angie empieza a grabar la semana que viene, está muy concentrada en su trabajo, es una excelente actriz, comprometida y evidentemente no va hacer eso". Sebastián y Angelique son una de las parejas más estables en el medio artístico tras siete años de relación, enfocándose en disfrutar de su amor y de su trabajo, pues Boyer próximamente protagonizará una nueva telenovela para Televisa junto a Andrés Palacios, mientras que Rulli regresa al teatro con la obra que hizo hace 10 años Divorciémonos mi amor junto a Mariana Seoane, José Ron, Alexis Ayala y se integra Sherlyn y Julián Gil para girar por Estados Unidos a finales de marzo.