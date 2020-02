'Trato de entregarme siempre al máximo', dice Brian Lozano

Tras recibir un día de descanso, el plantel de los Guerreros del Santos Laguna regresó ayer a los entrenamientos en Territorio Santos Modelo, para comenzar la preparación rumbo a su compromiso del próximo domingo, ante el Atlas de Guadalajara.

El equipo comandado por Guillermo Almada reportó ayer por la mañana a su cuartel general, el TSM, para realizar un entrenamiento ligero, enfocado en recuperar a los jugadores que tuvieron mayor desgaste en el duelo del pasado domingo ante los Bravos. La gran novedad en el entrenamiento Albiverde fue la presencia del ecuatoriano Ayrton Preciado, quien entrenó al parejo de sus compañeros y se muestra listo para entrar en acción, pero será una decisión del entrenador, quien le conoce bien y sabe de la necesidad de dosificar sus cargas de trabajo.

Los Guerreros sostendrán esta mañana un nuevo entrenamiento en las canchas alternas de TSM, continuando con la preparación rumbo al duelo ante Atlas, equipo que también es propiedad de Grupo Orlegi y que marcha en el penúltimo lugar de la tabla general.

11 PUNTOS suman los Guerreros tras 7 fechas, están ubicados en el octavo lugar de la tabla.

Respecto al complicado presente que atraviesa el equipo Rojinegro, declaró ayer el volante santista Brian Lozano: "nosotros no podemos guiarnos por eso, tenemos que hacer nuestro trabajo, estar atentos a lo que pueden hacer, porque tienen un buen equipo, el momento que viven no quiere decir nada, porque la verdad tiene muy buenos jugadores, tenemos que estar muy concentrados para ganar".

Posterior a la práctica matutina de ayer "El Huevo" ofreció algunas respuestas a los representantes de los medios de comunicación, reunidos en la sala de prensa "Miguel Ángel Ruelas Talamantes", donde afirmó que Santos va: "de menos a más, con dos victorias consecutivas, una de ellas de visita en un partido muy complicado. Ahora tenemos otro encuentro difícil contra Atlas jugando de local, así que tenemos que hacernos fuertes como lo hemos sido desde hace tiempo y tratar de obtener los tres puntos".

Lozano fue considerado en el "Once Ideal" de la Liga MX debido a su gol de último minuto para darle la victoria a los Guerreros en el partido contra Juárez de la jornada 7, lo que lo dejó satisfecho, aunque con hambre de mucho más: "me deja tranquilo lo que hago en la cancha, porque cuando algo no me sale bien en lo técnico, trato de entregarme siempre al máximo por el equipo y a veces, eso también marca diferencia. En lo personal me siento bien. El grupo va de menos a más, estamos recuperando la identidad que teníamos de ser un cuadro muy intenso", sentenció.

Tras un inicio de torneo que se caracterizó por las complicaciones, Santos ha recuperado el paso y buscará su tercera victoria consecutiva, pero Lozano es consciente de que falta bastante trabajo por realizar y aún no tienen razones para celebrar: "ahora que estamos en zona de liguilla viene lo más difícil, que es mantenerse. El equipo trabajará para seguir tomando regularidad y así mantenernos en zona de clasificación, que es el objetivo principal que queremos", culminó.