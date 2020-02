Anuncian regreso de maestra de kínder donde se registraron abusos sexuales

El día de hoy estará de regreso la maestra Saraí de primer año del jardín de niños Juan Escutia, salón en donde se dio el mayor número de casos de niñas abusadas sexualmente presuntamente por el intendente, al no haber ningún proceso en su contra, anunció la coordinadora de Servicios Educativos en la región, Flor Rentería Medina.

La directora Dalila se mantendrá separada de su cargo ante la negativa de la mayoría de los padres de familia para su regreso. Madres de familias de las víctimas se vieron seriamente afectadas ante tal decisión. De las pocas víctimas que se mantenían en el plantel pero no de forma presencial, serán dadas de baja tras el anuncio, luego de haber perdido la confianza de la maestra, a quien acusaron de no haber protegido a sus hijas.

Fue en la reunión que Rentería sostuvo con un numeroso grupo de padres de familia, en donde se sometió a votación a mano alzada el regreso de la maestra, quien el 4 de febrero fue separada de su cargo para colaborar en la investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) emprendió del caso contra Humberto "NN", quien se desempeñaba como intendente en el lugar y quien fuera señalado por presunto abuso sexual en contra de por lo menos ocho niñas entre 3 y 5 años de edad.

"No hay ningún proceso judicial, ninguna denuncia contra ellas, y por lo pronto continúan en las oficinas de la Coordinación del nivel de educación preescolar federal, cumpliendo con su jornada laboral, pero es momento de restablecer la normalidad de sus funciones. Por eso venimos a informarles a los padres y a conocer sus opiniones las cuales a mí me han expresado que regresen en este momento la maestra Saraí", dijo la funcionaria.

Sobre el caso de la directora explicó: "los padres de familia no favorecen que regrese en este momento, vamos a escuchar, a seguir trabajando...La diferencia de los que quieren que regrese la maestra y la directora, contra los que no son 2 o 3 personas...Así que en este momento la directora permanecerá todavía cumpliendo su jornada laboral en las oficinas de la coordinación".

Mientras tanto será Norma Angélica Contreras Pérez, quien es supervisora de la zona, la que a partir de hoy que se desempeñará como directora interina.

Tras el regreso de la maestra, Rentería aseguró que habrá mayor coordinación al interior del plantel. "Hemos establecido compromiso con los padres de familia, sobre todo con el Consejo Escolar de Participación Social y la sociedad de padres de familia, de estar coadyuvando en todas las actividades que se les soliciten. Asimismo, anunció que será la próxima semana cuando se integre la nueva intendente de manera interina. "Se va hacer la propuesta, ellos me expresaron que fuera una mujer, lo cual vamos a considerar también, todo el personal que la Secretaría contrata o establece un contrato laboral, tiene siempre que revisar sus antecedentes y su currículum".

Ante tal anuncio, madres de familia expresaron su descontento. "La daré de baja porque ya vi que no se está dando la solución, pero no porque la dé de baja no vamos a seguir luchando por los niños que se quedan".