Vargas celebra tres años como campeón

El boxeador mexicano Rey Vargas cumplió tres años como campeón mundial y lo celebró en su natal Otumba, Estado de México, donde habló de una posible unificación y de buscar el título en dos o tres divisiones más.

Fue el 25 de febrero de 2017 cuando Rey se proclamó campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras imponerse por decisión mayoritaria al británico Gavin McDonnell, cetro del cual ya hizo cinco defensas y en una división en la cual quiere hacer historia, aunque con su llegada al peso pluma muy cerca.

Además de hacer la sexta defensa, para la cual aún no tiene oponente, tiene como uno de sus planes inmediatos unificar con Emanuel Navarrete o el uzbeco Murodjon Akhmadaliev, y luego ser campeón en dos o tres divisiones más.

"Esa pelea me interesa, me interesaba Dani Román pero le acaban de quitar los títulos. (Con Navarrete) es una pelea interesante, los dos somos altos, sabemos que con mexicanos es guerra, ahora él (posiblemente) sube a pluma, no descarto en un futuro hacerlo ahí, no descarto en dos tres peleas hacerlo en pluma", indicó.

Esa unificación es inminente, "no hay más campeones, son piedras directas, no indirectas, solo el nuevo campeón (el uzbeco) y el Vaquero; no hay más que tirarle a los dos nombres que hay".

De su ascenso a otras categorías y buscar otros títulos, dijo que el cuerpo le dirá cuándo es el momento, pero que poco a poco trabajará en ello, "si hay oportunidad puedo subir a la siguiente, no puedo subir dos de un brinco, el cuerpo lo va a ir pidiendo".

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, tuvo un enlace telefónico al evento y destacó la calidad del monarca supergallo, "lo único que puedo decir es que el organismo está muy orgulloso de lo que ha logrado arriba y abajo del ring y de la familia que tiene".