Actrices apoyan Un día sin mujeres

A unos días de que se realice el movimiento Un día sin mujeres, como respuesta a la ola de violencia de género que se vive en el país, varias famosas ya han manifestado su apoyo como Maribel Guardia y Bárbara de Regil. Maribel Guardia, decidió no realizar la actuación que tenía ya pactada para el próximo 9 de marzo, esto como apoyo al movimiento Un día sin mujeres.

"No voy a trabajar ese día, tenía una presentación y la cancelé y voy apoyar todo lo que pueda, lo he hecho en mis redes sociales", comentó a los medios de comunicación tras su participación en el Carnaval de Mérida, en el desfile La batalla de las flores.

La costarricense dejó ver el enojo que siente por la violencia que están viviendo las mujeres en México. "Apoyo totalmente este movimiento, estoy conmovida, indignada como mujer por la violencia que se ha generado en estos últimos tiempos. "Fátima fue como la cereza en el helado, pero, detrás de ella hay miles de mujeres violentadas, asesinadas, creo que este paro que no tiene ninguna connotación política, es solamente la voz de las mujeres para que nos respeten en la sociedad, no solo como esposas, madres e hijas sino como parte muy importante de la economia, porque aportamos el 51 por ciento", dijo.

Por su parte, la actriz Bárbara de Regil acepta que ella ha vivido acoso desde que era niña. "Desde los 12 años. Desde que me sucedió algo, siempre he sido muy directa en lo que no me gusta. En una ocasión un productor me tocó una pierna, le agarré la mano, se la quité y le dije '¿todo bien?' y se sintió ofendido, pero no me importó".

También recordó que hubo proyectos donde la intentaban besar y cuando no lo permitía curiosamente ya no se quedaba; pero a pesar de los malos momentos que vivió no piensa revelar los nombres de quienes se aprovecharon de su posición para ofenderla así.

"Creo que la evidencia te la pone la vida. Hay una persona en especial que se trató de pasar conmigo, y no siento que sea por eso, pero hoy tiene cáncer. La vida siempre es un boomerang, tú avientas y te regresa".

Para la actriz parte de la solución al problema de la violencia y asesinatos en el país, es la educación que los niños y niñas reciben en sus hogares y no lo ven en la televisión.

"Sí es importante hablando del movimiento, que las mamás nos pongamos a luchar, pero si tenemos hijos en casa educarlos: no se insulta a una mujer, no es un triunfo que te la 'eches', es un ¡oye cuida!". También opinó sobre las reacciones que han tenido las mujeres durante las protestas, donde ha habido desde pintas hasta destrucción de inmuebles. "Está muy bien, yo creo que ya estamos desesperadas y ese punto lo veo como, ya no sabemos que más hacer para que esto pare".