Abruman opciones financieras a mexicanos

Los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos han revolucionado el mundo, lo que obliga a que los servicios financieros se adapten a las nuevas necesidades de sus clientes para sobrevivir en un mercado que cada día se vuelve más competitivo, determinó la encuesta global "Technology and the new banking customer", elaborada por Fujitsu a 22 mil consumidores de 12 países, entre ellos México.

Pese a que México es positivo ante la experiencia bancaria actual y futura impulsada por la constante evolución de los sistemas financieros, los consumidores no lo sienten completamente satisfechos, pues de acuerdo con el estudio, 39 por ciento de los usuarios de servicios financieros piensan que el panorama es complejo y abrumador por la cantidad de soluciones bancarias que están disponibles en el mercado. Sólo 33 por ciento de las personas encuestadas afirma que su banco comprende sus necesidades como consumidores. Una de las formas con las que 66% planea lidiar con esta complejidad es que en cinco años sólo contarán con un proveedor de servicios financieros, en lugar de administrar varias cuentas. Por otra parte, las generaciones jóvenes que crecen con la tecnología en la mano se atreven a optar por nuevas alternativas y soluciones como lo son los "challenger banks", es decir los nuevos bancos fintech. Sin embargo, las generaciones mayores siguen viendo las sucursales bancarias físicas como el futuro. Así, el banco tradicional sigue siendo la opción principal para 62 por ciento de los consumidores locales en cuanto al manejo de sus finanzas.