Juan Osorio revela que hará Aventurera 2020

El productor mexicano, Juan Osorio, reveló que el regreso de Aventurera está programado para finales de mayo y en manos de su producción tendrá un concepto diferente.

"Con Aventurera regresamos a finales de mayo, y tendremos una gran sorpresa porque el concepto que traemos es diferente para renovar este clásico", compartió el productor.

"La sorpresa es hacerlo por medio de una carpa de circo, es una novedad, me parece que es adecuado porque es un clásico del teatro", añadió Osorio quien además de ser un reconocido productor de telenovelas cuenta con una vasta experiencia en montajes para eventos masivos.

Osorio reveló el lugar donde se instalará dicho montaje y donde se estrenará esta nueva temporada del musical, "la carpa, se va a hacer por primera vez en la alcaldía Benito Juárez y estará Gabriel Soto, pero el resto del elenco está todavía por confirmarse". El también productor de teleseries como Los Aristemo se encuentra ya en la preparación de la versión 2020 de dicha puesta pero también, dice, sigue disfrutando de la aceptación que el público le brindó a la historia Soltero con hijas que concluyó el domingo pasado con los más altos niveles de audiencia dominical, con más de tres millones y medio de televidentes.

Dijo también que ya tiene seleccionadas algunas historias para producirlas: "Tenemos tres telenovelas en mente La nocturna, Valientes y Golpe de suerte y estamos buscando también el horario nocturno.

"En Soltero con hijas el mayor reto al que me enfrenté fue el horario de la noche porque hay que lograr que el público se quede y no le cambie. Los años te dan la sapiencia de hacer que el público se mantenga, yo estoy muy contento con los resultados que he tenido y a seguir trabajando", concluyó.