Renata Zarazúa da la campanada

- Contra todos los pronósticos, la mexicana Renata Zarazúa sorprendió a la máxima favorita, la estadounidense Sloane Stephens, para acceder a la segunda ronda del Abierto de Tenis de Acapulco.

Ante prácticamente un lleno en el Grandstand del complejo Mextenis, Zarazúa, 270 de la clasificación del WTA, requirió de una hora y 26 minutos para imponerse por 6-4 y 6-2 y así lograr una importante victoria en su carrera ante la número 35 del mundo.

Zarazúa fue mejor desde el inicio y dominó a la estadounidense, a la que le rompió el servicio para adelantarse 3-1 y amplió la ventaja con su saque; tenía todo para otro "break", pero falló una clara oportunidad y su rival se acercó.

Stephens parecía regresar y consiguió un quiebre para ponerse 5-4, pero la mexicana logró su segundo rompimiento del día para quedarse con el set y enfilarse a la importante victoria.

Tras tomar ventaja en el segundo episodio, empezó 0-40 el segundo "game", pero desaprovechó cuatro bolas de rotura; en el 2-1 la misma Stephens aplaudió a Zarazúa, que se lució tras adelantarse 0-40 y se puso 3-1.

Los gritos de "México, México" se dejaron sentir en el partido, incluso con la confianza de la mexicana para una "dejadita" que fue reconocida por la gente. Concretó otro "break" y se adelantó 5-1.

Stephens tenía que jugarse el todo por el todo y le rompió el saque a la mexicana para ponerse 5-2, pero la confianza de Zarazúa era tal que cerró el partido con otro rompimiento para su histórico triunfo.

"Me da confianza saber que puedo enfrentar a jugadoras buenas y de nivel, no quiero desconcentrarme con esa victoria y seguir concentrada en el torneo, es una semana importante y si hago las cosas bien creo que me puede ir bien", mencionó Zarazúa.

En la segunda ronda se medirá con Katie Volynets, que superó a Shelby Rogers con parciales de 6-2 y 7-6 (7/5), quien tratará de frenar a una motivada Zarazúa.