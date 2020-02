Joe Burrow jugaría con cualquier equipo

De cara al Draft 2020 de la NFL, el mariscal de campo de la Universidad Estatal de Louisiana, Joe Burrow, dejó en claro que jugará para cualquier equipo que lo elija, inclusive si se trata de Bengalíes de Cincinnati, el cual tiene la primera selección colegial.

El ganador del Trofeo Heismann acalló los rumores de la prensa estadounidense, la cual afirmaban Burrow declinaría jugar para Bengalíes en 2020 y recalcó que no le importa el equipo que lo tome, simplemente quiere jugar

"Jugaré para quien sea que me reclute. No quiero ser presuntuoso. Nunca se sabe lo que va a pasar", exclamó el joven pasador, campeón del futbol americano colegial.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que Bengalíes tampoco lo escoja, puesto que puede "enamorarse" de alguien más, como lo es Justin Herbert (Oregon), Tua Tagovailoa (Alabama) o Jalen Hurts (Oklahoma).

"No me he comprometido, porque no sé qué va a pasar. Es posible que no me elijan. Pueden enamorarse de otra persona. Quienquiera que me elija, voy a aparecer y voy a jugar", aseguró Burrow.

Sobre la posibilidad de ir a Cincinnati, el pasador se mostró entusiasmado de ser la selección general número uno y estar en la NFL para las próximas campañas.

"Por supuesto, quiero ser la primera elección. Ese es el sueño de todos los niños. He trabajado muy, muy duro por esta oportunidad. A dos horas y 15 minutos de mi casa. Podría ir a cenar a casa si quisiera. No muchos atletas profesionales podrían hacer eso", sentenció el novato de Ohio.