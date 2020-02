Festejan los hijos de Jonathan Orozco con noble causa

Por tercer año consecutivo, el guardameta de Santos Laguna, Jonathan Orozco, realizó una fiesta de cumpleaños para sus hijos, con la finalidad de apoyar una causa noble, en este caso, fue al Instituto Lagunero de Audición y Lenguaje (ILAL).

Fue ayer en un divertido salón de fiestas infantiles, que Luka y Bastiaan Orozco disfrutaron de su festejo por cumplir 12 y 8 años, respectivamente, asistiendo como invitados sus amigos de la escuela, además de trabajadores del Club Santos y jugadores del primer equipo, como Matheus Dória, Brian Lozano, Fernando Gorriarán y Hugo Isaac Rodríguez. Pero más allá de la fiesta con temática del personaje "Sonic", lo realmente relevante fue el trasfondo, ya que se pidió a los invitados no llevar regalos para los pequeños, sino aportar una cantidad en efectivo, que será duplicada por "Jona" para donar al ILAL, institución que necesita comprar aparatos auditivos.

Para el portero santista, esta es una manera de enseñar a sus hijos el valor de la solidaridad, además de procurar dar un ejemplo para los aficionados al Santos Laguna, al futbol y para otros jugadores o personas privilegiadas: "tenemos nuestras costumbres, nuestra manera de regresar un poquito de lo que Dios nos ha dado, ya tenemos desde que nació Bastiaan, ya van a ser ocho años de que tenemos esa temática de enseñarles a nuestros hijos a ser agradecidos, enseñarles que gracias a Dios y al trabajo de su padre tienen muchos beneficios, pero también hay que regresarle no solamente a nuestra familia, sino también a la demás gente, es algo que me gusta hacer y desde que nació Bastiaan procuramos ayudar a alguna comunidad, alguna beneficencia", señaló.

Lo recaudado en la fiesta será duplicado por la familia Orozco y donado al Instituto Lagunero de Audición y Lenguaje, asociación civil sin fines de lucro, que desde hace 65 años atiende a personas sordas de la Comarca Lagunera, ofreciéndoles educación básica y media bilingüe, contando actualmente con 54 beneficiarios, incluyendo a la exmadrina de Santos, Xóchitl Mora y al padrino actual, Jahel Ulloa. Respecto al apoyo a esta asociación, Orozco comentó: "en esta ocasión es para comprar aparatos auditivos, el año pasado fue para un tema de problemas de visión, el primer año fue para una casa hogar, entonces han sido diferentes opciones a las que hemos podido ayudar aquí; no es algo que me guste a mí decir o hacer público, pero me pidieron en el club que lo hiciera para poder incitar a más compañeros a ayudar a La Laguna", expresó.