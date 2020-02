Por tercera vez, le cancelan operación a paciente del IMSS

Por tercera ocasión en dos años, a Antonio le fue cancelada su operación en el Hospital de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 71 de Torreón. No fue a causa de falta de medicamentos o camas, sino de un médico especialista para realizar su intervención, de acuerdo con el argumento que se le dio.

Entrevistado vía telefónica desde su cuarto de hospital en donde esperaba su alta, el paciente comentó que deberá esperar un mes para ver si para entonces se cuenta con todo lo necesario para su cirugía.

La primera cancelación fue en el 2018 pero en la clínica 51 del IMSS en Gómez Palacio le explicaron que no contaban con el equipo necesario para su operación, por lo que fue trasladado a la clínica 71 en Torreón para su intervención.

Casi a finales del 2019 le dieron una nueva fecha para su cirugía, pero también le fue cancelada debido a un cambio de médico.

"En la 71 primero me atiende el doctor Rodríguez y cuando ya tiene todo el papeleo listo, me dicen que siempre no, porque salió de vacaciones y me atendería el doctor Quiroz", comenta el paciente.

Tras el cambio fue necesario reiniciar el procedimiento con una serie de estudios.

En una tercera ocasión, ya en este año, Antonio se encontraba listo, en ayunas, e incluso vendado de sus piernas en espera únicamente de que lo llevaran al quirófano.

"El día 22 (de febrero) me da la orden para que venga a internarme, y el 24 me operan, me vendan las piernas, me tienen en ayunas y hasta el día de hoy (martes) vienen y me dicen: 'no va haber operación porque no hay médico especialista y si quieres venir dentro de un mes, si está abierta la plaza, te hacemos el mismo procedimiento'". Para Antonio es urgente la intervención debido a las molestias que le ha ocasionado en su salud, ya que desde hace cuatro años sufre de una fístula en el glúteo derecho.

Cuenta que todo comenzó con un absceso que fue tratado inicialmente en la clínica 51 del IMSS, "solo me lo exprimieron", dijo.

Pero al poco tiempo, el problema apareció más grande y molesto, por lo que ahora es necesaria la intervención para retirarlo.

"Ya tengo como cuatro años así, me sale mucha pus, se me inflama demasiado, no puedo ni sentarme a veces, y me sube la temperatura" dijo preocupado.

Ahora solo le resta esperar y confiar que la próxima vez será la definitiva.

Sin atención