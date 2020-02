VIRAL: Supuestos golpes entre Kim y Kourtney Kardashian encienden la red

Kim Kardashian le dio una 'probadita' a los fans del drama que se vivirá en la 18 temporada del reality 'Keeping Up With The Kardashians'.

El 'violento' primer episodio mostrará una supuesta pelea a golpes entre Kim y Khloe Kardashian, quienes aparecen en las imágenes lanzándose objetos y golpes. Como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, Kim y Kourtney se involucraron en una fuerte discusión, pero al parecer, esta vez las cosas escalaron a otro punto más fuerte. Aunque se desconoce el contexto de la situación mostrada, cientos de fans han reaccionado a las imágenes en redes sociales, las cuales han sido compartida por usuarios de todo el mundo.