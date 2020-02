Aficionados inconformes con el nuevo 'look' de mascota de los Phillies

El Phili Phanatic que ha acompañado a la novena de Filadelfia por varias décadas, sufrió una transformación debido a una disputa legal que existe entre los creadores del personaje y el equipo ligamayorista.

Durante el juego inaugural de entrenamiento de primavera del domingo, los Filis debutaron con un Phillie Phanatic ligeramente diferente al que los fanáticos se habían acostumbrado ya que el equipo está en medio de una batalla legal en curso con los creadores de la mascota, Bonnie Erickson y Wayde Harrison, sobre la propiedad de los derechos de autor del chico verde difuso.

Los Filis actualmente creen que tienen derechos de propiedad total de la semejanza de Phanatic a perpetuidad, mientras que Harrison y Erickson creen que todavía tienen los derechos para cancelar el acuerdo actual en junio de este año.

Las diferencias entre las dos mascotas han enfurecido a los fans de Filadelfia.

Los Filis argumentan que la franquicia de béisbol es tan responsable del éxito de la mascota como la pareja de títeres.

