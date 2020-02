Beneficios de entrenar con bandas de resistencia

Las bandas de resistencia, conocidas también como bandas de resistencia, fueron usadas principalmente por fisioterapeutas como medio de rehabilitación muscular o articular.

De esto se desprenden múltiples beneficios si se decide entrenar con ellas. Aquí te las contamos:

Ideales para entrenar en casa

Aunque muchos piensan que deben asistir a un gimnasio para ejercitarse, lo cierto es que estas bandas te permite ejercitar cualquier músculo desde tu casa. Esto es un beneficio a tu economía, salud y espacio, ya que también son prácticas para guardarse en cualquier lado.

Método de rehabilitación

Ya que estas suelen utilizarse para ejercicios de rehabilitación y terapia física luego de daño o lesión, también le trae beneficios o las personas que llevan una vida sedentaria.

Ayuda a prevenir posibles lesiones, reforzar articulaciones y músculos.

Añaden variedad a los ejercicios

Uno de los ejercicio de resistencia más importantes realizados con las bandas es que no se basa en la gravedad para proporcionar resistencia, a diferencia del peso libre. Esto significa que aumenta el movimiento que corresponde a cada actividad diaria o deporte.

Mezclar esto con los aparatos es una buena idea ya que trabaja los músculos ligeramente diferente.

Trabaja todos los grupos musculares

Con estas bandas se puede trabajar cualquier músculo. Lo importante es atarlas en un soporte fijo o un punto de anclaje en el suelo, pared o puerta.

Se puede trabajar la movilización de la cadena muscular y articular, o trabajarlo como músculo aislado (uno por uno)

Fáciles de transportar

Con esto no tendrás excusas para no ejercitarte si te quedas fuera de casa o si debes salir de viaje. Son fácil de transportar y no requieren de gran espacio para realizar tus actividades.

Se han vuelto tan populares que incluso muchos y muchas las han comenzado a utilizar en sitios como hoteles, ya que se trata de personas que quieren mantenerse en forma aún con una apretada agenda.