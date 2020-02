'Chucky' Lozano no sale ni a la banca con el Napoli

El futbolista mexicano, Hirving Lozano, vive uno de los momentos más complicados en su vida como futbolista profesional, ya que no ha contado con los minutos que desearía dentro del terreno de juego.

Para el duelo de la Champions League ante el Barcelona, no fue convocado ni en la lista de suplentes, siendo más notoria la mala relación entre Gennaro Gattuso y el futbolista mexicano.

Desde el día de ayer, Gattuso descartó al ‘Chucky’ en rueda de prensa, argumentando que tenía pocas posibilidades de jugar ante el cuadro catalán sin mencionar si saldría al banquillo de suplentes.

“Ahora no le estoy considerando porque estoy tomando otras decisiones. No creo que juegue. Él debe trabajar y mejorar para estar listo. Ahora estoy en busca de otras características y no hay espacio para él”, dijo el técnico del Napoli..

Desde la llegada de Gennaro al banquillo del cuadro napolitano, Lozano solo ha jugado un partido como titular, cinco jugando saliendo del banquillo y siete partidos sin entrar al terreno de juego.