Jürgen Damm llora al confirmar que no renovará con los Tigres

El volante mexicano de los Tigres, Jürgen Damm, ha cerrado el tema sobre su renovación con los Tigres, dejando en claro su postura hacia el cuadro felino.

Damm aseguró que jugará hasta junio, mes en el que termina su su contrato, buscando nuevos horizontes con la esperanza de jugar más minutos en otro conjunto.

"Consultándolo con mi familia, lo mejor es en junio tomar otro camino y no hay más que agradecimiento para esta institución. Cumpliré mi contrato, traté de dar lo mejor de mi, siempre traté de ser un profesional y lo que uno busca es tener más continuidad, me dieron oportunidades y no respondí”.

El futbolista no quiso dar declaraciones sobre que equipo está interesado en sus servicios, hablando solo de que él le hizo saber a la directiva que no renovará con el cuadro felino.

El mediocampista se mostró agradecido con el club por su paso en la institución de la UANL y aseguró que Tuca Ferretti ha sido el mejor entrenador que ha tenido en su carrera como futbolista.

“He tenido entrenadores, pero para mí el 'Tuca' es el mejor entrenador de México, lo respaldan sus números, lo que sabe, es el que más me ha dejado, siempre voy a estar agradecido con él”.

“Me siento en deuda con él porque no aproveché las oportunidades, duele dejar a la institución, pero es tema de tener más regularidad, pero con el Profe y el club tengo puras palabras de agradecimiento”, concluyó Damm.