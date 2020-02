Así se enteraron de la muerte de Kobe Bryant los Lakers

Los logros deportivos de Kobe Bryant fueron sólo uno de los motivos por los que 20 mil fanáticos de los Lakers se congregaron el lunes durante una ceremonia en memoria del basquetbolista retirado, en el Staples Center de Los Ángeles.

El acto brindó otra oportunidad de rendirle honores a Bryant, su hija de 13 años Gianna y las otras siete personas que murieron en el accidente; sin embargo, un artículo en que el periodista Dave McMenamin relata cómo fue el momento exacto en el que los jugadores de los Lakers se enteraron de la muerte de Kobe, ha generado más de un nudo en la garganta.

Tal vez uno de los vuelos que jamás podrán olvidar muchos de los jugadores de Los Angeles, fue en el que en busca de conciliar el sueño, incluso antes de despegar la aeronave, los jugadores recibieron la lamentable noticia.

"No todos podían dormir, mientras Frank Vogel (entrenador de los Lakers) veía videos del partido anterior del equipo en el que perdieron frente a los Sixers, Alison Bogli, directora de relaciones y comunicación de los Lakers se enteraba del informe noticioso en su teléfono celular: Kobe Bryant acababa de morir en un accidente de helicóptero", menciona McMenamin en su artículo.

Uno de los primeros jugadores en enterarse fue Anthony Davis, quien estaba mirando "Avengers: Endgame" hasta que Dwight Howard y DeMarcus Cousins le dieron la noticia al resto del grupo o por lo menos a los que permanecían despiertos. "Me quite uno de los audífonos y Dwight me dice: ‘Murió Kobe’. Y yo, pensando en lo invencible que es Kobe Bryant, digo: ‘¿Qué Kobe?’. Porque estaba pensando no puede ser... no se trata de Kobe Bryant", menciona Davis.

LeBron James, había recibido antes de abordar el vuelo una llamada telefónica de Kobe Bryant para felicitarlo por su récord de puntos; sin embargo durante el vuelo permanecía dormido hasta que sus compañeros lo trataban de despertar para darle la noticia, ‘Dejen de bromear... no jueguen conmigo’. Yo intentaba conectarme a Internet. Y Dwight (Howard) empezaba a llorar", contó la estrella de la NBA Anthony Davis.

LeBron James junto a sus compañeros luego de darse cuenta que todo era verdad, y los invitó a realizar una oración con el resto del equipo, el resto del vuelo se vivió con "un silencio asfixiante" y algunos sonidos de llanto, cuenta McMenamin.