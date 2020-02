Con motivo de la asistencia de los destacados empresarios del país, a la cena organizada por el Gobierno Federal a invitación expresa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para invitarlos a participar del sorteo que ya conocemos y las reacciones posteriores a dicho evento quiero mencionar que para un servidor la mejor crónica de la misma fue la que leí en dos o tres ocasiones de la escrita por el estimable Maestro Catón: Veraz, centrada, realista, elocuente y descriptiva lo cual estimula e invita a sacar conclusiones sobre todo que en el mismo se observa una puntual descripción absolutamente independiente que en estos tiempos es algo que se agradece.

Lo único que agregaría es el hecho realista que se vive en cualquier Sociedad organizada, según las prioridades de cada persona como puede ser en su orden la familia, la creencia, valores, negocios o trabajo que permiten el libre albedrío para tomar una decisión.

La agenda democrática en México tiene bastantes puntos pendientes para resolver en la mayoría de los sectores que integra la Sociedad, en estos tiempos la credibilidad parece que es una expresión solo de unos cuantos pero desde mi punto de vista es que no es así ya que la verdad se manifiesta como un crisol de intereses y vanidades y en ciertas ocasiones ambiciones antepuestos a un verdadero compromiso hacia la democracia, tratando de imponer argumentos que comprometan a los integrantes de la Sociedad.

Si nos referimos al TLCAN independientemente del éxito alcanzado por nuestro país se tiene que llevar a cabo una serie de cambios en las estructuras diseñadas hasta la fecha por sectores, diría que es necesario una mejor política económica que abarque la modernización en todo lo que esto significa para que nuestro país quede debidamente incertado en el mismo y aun cuando hay plazos que pueden parecer suficientes pero al mismo tiempo si no se pone en practica la estrategia correspondiente por parte del gobierno , sector empresarial, sindicatos etc. pudiéramos enfrentarnos a problemas que implicaran quedar mal en los compromisos contraídos en dicho tratado.

Un ejemplo para tratar de expresarme claramente seria en mi opinión el aspecto laboral que sabemos que no cumple en la actualidad lo que se expresa en el mencionado tratado, no esta lejos de la realidad que México recibiría presiones para que se cumplan las exigencias expresadas en el mismo en este contexto. El gobierno logro impedir la figura de inspectores físicamente en las plantas correspondientes lo cual fue un buen avance, sin embargo se tendrá que cumplir cabalmente ya qe en su lugar serán grupos verificadores trilaterales que desde luego determinaran la evaluación en el cumplimiento de las reglas correspondientes.

Independientemente de que la Organización Internacional del Trabajo vigilara por su parte la aplicación de las mencionadas reglas como puede ser el derecho a una sindicación colectiva y a la fecha no veo avances en este sentido salvo que no me hubiera percatado de ella. Lo mismo pudiéramos hablar de la problemática en el sector automotriz que deberá ajustarse también a nuevas reglas dentro del sector en el que se planean inversiones de horizontes de verdadera modernidad.

Desde luego seguirán las exigencias propias en inovación, productividad y una serie de retos tecnológicos que sin duda las empresas de mayor calado ya están en practica pero hay que invitar a todas las que sean posible para ser incluyentes en una visión y dirección de un país que como el nuestro tiene que seguir avanzando antes que el destino nos alcance.