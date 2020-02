La caída de Harvey Weinstein, hallado culpable de violación y abuso sexual de dos mujeres

Atrás quedaron para Harvey Weinstein los días de gloria, ayer fue declarado culpable de violación y abuso sexual de dos mujeres, lo que significa un triunfo para el movimiento #MeToo.

Con el veredicto, el magnate de Hollywood y archivillano del movimiento #MeToo selló su vertiginosa caída. Weinstein, de 67 años, tenía cara de resignación cuando escuchó el veredicto que podría ponerlo tras las rejas por hasta 29 años. Ayer fue esposado y escoltado a una cárcel.

"Este es el nuevo panorama para los sobrevivientes de abuso sexual en Estados Unidos, creo, y es un nuevo día. Es un nuevo día porque Harvey Weinstein finalmente ha sido responsabilizado por los delitos que cometió", dijo el fiscal de distrito Cyrus Vance Jr.

"Weinstein es un depredador sexual en serie y violento que usa su poder para amenazar, violar, atacar y engañar, humillar y silenciar a sus víctimas". Los abogados de Weinstein dijeron que apelarán.

"Harvey es increíblemente fuerte. Lo tomó como un hombre", dijo la abogada defensora Donna Rotunno. "Sabe que seguiremos luchando por él, y nosotros sabemos que esto no ha terminado".

Otro de sus abogados, Arthur Aidala, repitió lo que Weinstein le había dicho a su equipo legal: "Soy inocente. Soy inocente. Soy inocente. ¿Cómo puede ocurrir esto en Estados Unidos?", informó la agencia AP.

El jurado de siete hombres y cinco mujeres deliberó por cinco días antes de declarar a Weinstein culpable de violar a una aspirante a actriz en un cuarto de hotel en Nueva York en 2013 y de abusar sexualmente de la asistente de producción Mimi Haleyi en su apartamento en 2006 al darle sexo oral por la fuerza.

Fue absuelto de los cargos más serios, dos acusaciones de agresión sexual predatoria, que conllevaban penas potenciales de cadena perpetua. Esos dos cargos giraban sobre la palabra de la actriz de The Sopranos (Los Soprano) Annabella Sciorra, quien dijo que Weinstein entró por la fuerza a su apartamento, la violó y le dio sexo oral por la fuerza a mediados de la década de 1990.

La condena de abuso sexual conlleva una pena máxima de 25 años tras las rejas y la violación en tercer grado hasta cuatro años. La sentencia se dictará el 11 de marzo.

El juez James Burke ordenó que fuera encarcelado de inmediato. Agentes de la corte rodearon a Weinstein, lo esposaron y lo sacaron de la sala.

El juez dijo que pedirá que Weinstein sea retenido en la enfermería luego que sus abogados dijeron que requiere de atención médica tras una infructuosa operación de la espalda. El veredicto llega tras semanas de testimonios a menudo desgarradores y dolorosamente gráficos de una serie de acusadoras que hablaron de violaciones, sexo oral forzado, manoseo, masturbación y proposiciones indecorosas justificadas en Hollywood como parte de la cultura del "casting de sofá". La condena fue vista como un muy esperado ajuste de cuentas para Weinstein luego que los años de rumores sobre su comportamiento se convirtieron en un torrente de acusaciones que destruyó su carrera en 2017 y dio lugar a #MeToo, el movimiento global para exhortar a las mujeres a pronunciarse y señalar a hombres poderosos por conducta sexual inapropiada.

Además de las tres mujeres a las que fue acusado de atacar, otras tres mujeres que dijeron que también fueron agredidas por Weinstein rindieron declaraciones como parte de un esfuerzo de la fiscalía por mostrar un patrón de conducta brutal por parte del acusado.

"Weinstein con su manipulación, sus recursos, sus abogados, sus publicistas y sus espías hacía todo lo que podía para silenciar a las sobrevivientes", dijo Vance tras conocerse el veredicto. Elogió a las mujeres que se pronunciaron al decir que "cambiaron el curso de la historia en la lucha contra la violencia sexual" y "llevaron nuestro sistema judicial al Siglo XXI". Los jurados expresaron sus dificultades con los cargos de Sciorra en el cuarto día de deliberaciones.

El viernes, tras revisar parte de su testimonio y la evidencia relacionada, le enviaron una nota al juez diciendo que estaban en un punto muerto pero que habían alcanzado un veredicto unánime para los otros casos. Tras un debate en la corte, el juez les ordenó que continuaran deliberando. En el caso de la mujer no identificada a la que Weinstein fue acusado de violar, el jurado lo absolvió de violación en primer grado, que requiere el uso o la amenaza del uso de fuerza, y lo declaró culpable de violación en tercer grado, que implica la falta de consentimiento.

Tras el veredicto, el presidente del jurado Bernard Cody respondió al salir de la corte cuando le preguntaron cómo fueron las deliberaciones para él en lo personal: "Devastadoras". No proporcionó detalles.

Aunque Weinstein no testificó durante el juicio, sus abogados sostuvieron que cualquier contacto sexual fue consensual y que sus acusadoras se acostaron con él con el fin de beneficiar sus carreras.

La defensa sacó partido del hecho de que dos de las mujeres centrales en el caso se mantuvieron en contacto con Weinstein por medio de emails cálidos y hasta coquetos - y tuvieron relaciones sexuales con él - mucho después de los presuntos abusos.

El impetuoso y exitoso ejecutivo cinematográfico ayudó a llevar a la pantalla películas ganadoras del Oscar como Good Will Hunting (En busca del destino), Pulp Fiction (Tiempos violentos), The King's Speech (El discurso del rey) y Shakespeare in Love (Shakespeare enamorado), y nutrió las carreras de directores celebrados como Quentin Tarantino y Kevin Smith.

Ahora enfrenta cargos en Los Ángeles. En ese caso, anunciado justo cuando el juicio de Nueva York comenzaba el 6 de enero, las autoridades alegan que Weinstein violó a una mujer y abusó sexualmente de otra en noches consecutivas durante la semana de los Oscar en 2013. Una de esas mujeres declaró como testigo en el juicio en Nueva York.

El juicio en Nueva York fue el primer caso penal derivado del aluvión de acusaciones contra Weinstein de más de 90 mujeres, incluidas las actrices Gwyneth Paltrow, Salma Hayek y Uma Thurman. La mayoría de esos casos eran demasiado antiguos y habían prescrito.

De todopoderoso del cine a criminal sexual convicto

El productor Harvey Weinstein, una de las figuras más poderosas de Hollywood de las últimas décadas, ha pasado de ser venerado por buena parte de la industria del cine al rechazo total tras ser declarado culpable de violación en tercer grado. Aquí un poco de su historia:

*Nacido en 1952 en un modesto barrio de Queens, Nueva York, Weinstein creció en un gran complejo de viviendas habitado por más de 5.500 personas, en su mayoría de clase media, junto con sus padres de origen judío y su hermano menor Bob.

*Tras estudiar en la Universidad Estatal de Nueva York, formó a principios de los 70 una compañía de promoción de conciertos con un compañero de estudios, Harvey and Corky Presents, que llevó importantes músicos a la localidad neoyorquina de Buffalo, como Frank Sinatra y los Rolling Stones.

*El exitoso negocio les facilitó la compra de una conocida sala de eventos que ellos bautizaron como Stage One, que a su vez promocionó la imagen de Weinsten como un empresario avispado que destacaba sobre todo por sus duras negociaciones.

*A finales de los 70, Weinstein se alió con su hermano Bob para formar una compañía entorno a una de las pasiones que ambos compartían: el cine.

*Con los fondos adquiridos de su promotora musical, crearon la que entonces era una pequeña productora independiente que no tardaría en convertirse en una de las más prominentes del séptimo arte y que bautizaron Miramax en honor a sus padres, Miriam y Max.

*Después de diez años de trabajo, la empresa se posicionó a finales de los 80 entre las productoras de mayor prestigio con tres éxitos: Sex, Lies and Videotapes, de Steven Soderbergh; My Left Foot, de Jim Sheridan y que le valió el Oscar a mejor actor a Daniel Day-Lewis, y Cinema ‘Paradiso’, de Giuseppe Tornatore, que se hizo con el Oscar a mejor película extranjera.

*En 1993, Disney compró Miramax por entre 60 y 80 millones de dólares, un importante espaldarazo para el proyecto familiar de los hermanos Weinstein, que al año siguiente fueron responsables del largometraje de culto Pulp Fiction, una producción de 8, 5 millones de dólares que recaudó más de 200 millones en y taquilla.

*Desde 1992 a 2003, Miramax contó con al menos una nominación a los Oscar cada año, de las que varias se llevaron el galardón a mejor película, como “The English Patient” en 1997, Shakespeare in Love en 1999 y “Chicago” en 2003.

*La productora se convirtió así en uno de los principales referentes de Hollywood por su facilidad en hacer películas de bajo costo y por sus agresivas campañas de cara a los Oscar, nunca antes vistas en Hollywood.

*Los Weinstein se servían de una buena dosis de publicidad, maniobras de presión para pedir los votos necesarios para llevarse los premios, y agasajando a las altas esferas con más regalos que sus competidores, según desveló un artículo de investigación de The Washington Post en 2008.

*Aunque sus rotundas estrategias eran sobradamente conocidas en la meca del cine, pocos eran los que las cuestionaban, pero con el paso del tiempo se fue destapando el mal genio de Weinstein, del que, por ejemplo, Meryl Streep bromeó en público durante un discurso tras recibir un Globo de Oro. En su intervención, dio las gracias a Weinstein, a quien comparó con “Dios”, para señalar seguidamente que se refería a la versión del Antiguo Testamento: “el Castigador”, concretó.

*En 2005, Weinstein y su hermano vivieron otro punto de inflexión al dejar la compañía que crearon para fundar otra exitosa empresa, “The Weinstein Company”.

*La influencia del productor en Hollywood se ve reflejada en la cantidad de veces que se ha mencionado su nombre en discursos de entrega de un Oscar: en al menos 34 ocasiones desde 1993 a 2016, una cifra que supera sólo el director Steven Spielberg, con 43 menciones, según un análisis del medio especializado Quartz.