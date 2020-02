Dan arranque al Paro Nacional Económico en La Laguna

Integrantes del Movimiento Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) en La Laguna dieron arranque al Paro Nacional Económico ayer lunes 24 de febrero, al mismo tiempo en que se efectuaba el acto cívico por el Día de la Bandera en la Plaza Mayor de Torreón.

"Nos manifestamos en este día ante la celebración del Día de la Bandera porque queremos que se ejerza la soberanía ciudadana, de una manera apartidista, donde buscamos, organizadamente, actuar como mandantes a través del ejercicio pleno del articulo 39 de la Constitución", así lo expuso Esteban Caranbeo, integrante del Conaci.

Recalcó que la protesta, cuyo objetivo es que la sociedad en general se una para dejar de pagar todo lo que aporte de ingresos a través de impuestos para el Gobierno federal, continuará durante 20 días más.

"La intención que tiene este paro nacional es que no entre nada de impuestos, es decir, no realizar compras, no cargar gasolina, entre otros...Invitamos a toda la sociedad a que se una en contra de este gobierno opresor que está afectando directamente a nuestras familias, a nuestros hijos. No nos gusta eso de la diversidad de género que se está proponiendo, cuando nada más los géneros son dos, entre muchas otras cosas que no están bien, como la falta de atención en los Seguros con la carencia de medicinas, entre otras situaciones", subrayó Caranbeo.

Externó que son 4,012 células en el país con dos millones de personas sumadas a este paro. En La Laguna son cuatro células con 100 integrantes en total.

Los manifestantes exigen al presidente de la República que deje el cargo para convocar a nuevas elecciones debido al mal actuar que consideran está realizando Andrés Manuel López Obrador al frente del país. Las concentraciones en el inicio de esta acción ciudadana se realizaron en Torreón, Gómez y Lerdo.

Buscan renuncia