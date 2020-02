Sergio Andrade revela que Pati Chapoy fue su amante

Sergio Andrade, exproductor musical que pasó a enfrentar cargos con la justicia por rapto y corrupción de menores, ha causado sorpresa al revelar que Pati Chapoy fue su amante.

Según la información publicada por El Universal, fue a través del libro que escribe Claudia Icaza, titulado Amarga seducción, donde Andrade reveló que la periodista de espectáculos dijo que en la época de 1983-1984, quienes lo rodeaban se daban cuenta de lo apasionada que andaba ella por él.

"Me buscaba, me seguía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a muchas partes.

Nos veíamos en cualquier punto de la ciudad y se iba a mi casa que está en Burgos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde", dijo tras reconocer que no es de caballeros publicar sus relaciones, pero que ella lo ha atacado mucho y "merece un poco de ubicación a sus intentos por aparecer como mujer fiel, leal y madre de familia ejemplar".

Además, la expareja de Gloria Trevi, detalló que la titular del programa Ventaneando le permitía hacer bromas tontas.

"Al pasar por las Tres Marías, decir: 'Ay, no vaya a estar el carro del Álvaro (esposo de Pati) ahí.

Déjame ver', y se reía. Iba toda acelerada, sin soltarme de la mano o el cuello mientras manejaba".

Sergio Andrade aseguró en esta declaración que le dio a Icaza a través de e-mail y personalmente, que conoció a Chapoy y ella le habría pedido "coincidir en algo más personal", esto mientras él estaba en la salita de fotocopiadoras de Siempre en Domingo.

"Y aunque traté de evitarla, sucumbí a la tentación, y no porque me hubiera enamorado, es más, a mí nunca me ha gustado involucrarme con mujeres casadas, me incomodaba mucho, pero ocurrió".