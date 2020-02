El chicuarote que insiste en ser actor

Tras ser un payaso que desea salir de la pobreza en la película Chicuarotes, dirigida por Gael García Bernal, ahora Gabriel Carbajal apunta a ser justiciero y criminal al mismo tiempo.

El actor natural, descubierto en una preparatoria de Xochimilco, acaba de grabar el piloto de Vicio capital, serie televisiva al lado de Valentín Trujillo Jr. y Flavio Peniche.

"Siento que es buena, es una serie de crimen y justicia y soy ambos", dice divertido Carbajal, de 19 años.

"He ido a 300 castings y en ninguno me he quedado, es difícil, he tenido paciencia y tengo ganas, ahora salió esta oportunidad", expresa.

Carbajal, quien también es músico de banda, cuenta en sus vitrinas con el premio a Promesa Masculina del Año 2019 que otorga la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

"Tengo planes que suenan locos: quiero ser productor porque me gusta mucho mover esas pequeñas cosas que se llaman películas y que se vayan a todo el mundo y se vea a México como lo más grande; quiero algún día ser como Del Toro (Guillermo, director de La forma del agua) o el mismo Gael y en eso estoy trabajando", apunta.

Desde pequeño le ha gustado la música, debido a su familia; es cantante y ha aprendido a tocar tambora y armónica.

Acepta que Chicuarotes le ha ayudado en su faceta musical, pues hay quien contrata a los grupos donde es invitado, para conocerlo en persona.

"Cuando voy a tocar hay mucha gente que me reconoce y se preguntan qué hago ahí, si seré o no.

Muchos dicen que quieren tal banda porque está el personaje de Chicuarotes y quieren conocerlo, cuando estoy en el escenario me gusta ver cómo lleno de alegría el corazón".