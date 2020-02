No quieren ver a su padre en la cárcel

La actriz Leticia Calderón contó lo complicado que ha sido para ella hablar del encarcelamiento del abogado Juan Collado, padre de sus hijos.

"Me voy por la tangente y trato de no lastimarlos con mis comentarios, con las actitudes que los puedan lastimar. Les dije 'no sé, cuando salgas le preguntas', porque yo no sé responder a veces ese tipo de cuestionamientos", explicó.

También comentó que Luciano, su primogénito de 16 años que padece Síndrome de Down, no quiere ver a su padre en esta situación.

"Pues es difícil porque lo sienten mucho.

Luciano que es el más abierto y el que no tiene filtros, dice abiertamente: 'Yo no quiero ver a mi papá en la cárcel'".

La actriz se dio tiempo para responder al programa De Primera Mano las críticas hacia ella debido a que comunicó a su expareja con su hijo Carlo, quien cumplió 15 años de edad.

"Mucha gente ha criticado que no he ido con los niños y que cualquiera puede llegar y formarte como si estuvieras en las tortillas y ya pasas. No es así.

Tiene que solicitarlo la gente que está adentro y luego hacer una serie de papeleos y ya puedes pasar".

Leticia Calderón dio a conocer los requisitos necesarios para poder realizar una llamada telefónica bajo estas circunstancias.

"Tienen cabinas con tarjeta; sé que el teléfono no lo tiene cerca entonces tampoco es fácil, tienen ciertos horarios donde lo transportan para hablar".

Juan Collado fue arrestado en julio del 2019 debido a que lo acusaron de tener nexos con la delincuencia organizada y hacer operaciones con recursos ilegales.