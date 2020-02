Mínimas, quejas contra maestros, señala presidente de la CDHEC

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), Hugo Morales, señaló que han sido mínimas las quejas que se han recibido contra maestros e instituciones de educación pública, sin embargo reconoció que estas se han ido presentando con mayor frecuencia en las últimas semanas.

"Desde el punto de vista de quejas directas contra maestros son escasas, la verdad de las cosas no son recurrentes, sin embargo en contra de algunas escuelas en cuanto a hechos específicos no tienen un número significativo pero sí se han presentado", dijo Morales.

Recientemente, Rodolfo Silva, presidente de la Unión Nacional de Colegios Particulares anunció que solicitaría un encuentro con el presidente de la CDHEC, Hugo Morales, a fin de abordar el tema de las quejas que se presentan por padres de familia ante cualquier llamado de atención hacia sus hijos y con ello deje de ser un organismo de temor en la corrección de los estudiantes.

De acuerdo con Morales, hasta el momento se tiene conocimiento de entre 8 a 10 quejas contra maestros e instituciones educativas. "Son variadas, no hay un esquema significativo de maltrato por parte de los profesores. La realidad de las cosas es que se presentan algunas quejas en algunos casos por cobros, en algunos por algún no maltrato pero tal vez por un trato no adecuado hacia los padres de familia o incluso por problemas entre los mismos padres de familia", explicó el presidente. Morales recordó que el tema de seguridad es el que se encuentra a la cabeza en cuestión de número de quejas. Además, dijo que de las 2,300 quejas presentadas el año pasado en toda la entidad, 500 fueron remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por ser competencia federal y 500 aproximadamente dieron lugar a que se conciliaran y hubiera un acuerdo entre autoridades y quejosos. Solo se emitieron 70 recomendaciones.