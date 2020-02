Alumno que hizo amenaza no fue expulsado

El secretario de Educación del Estado de Durango (SEED), Rubén Calderón Luján, descartó que haya sido expulsado el alumno que puso una amenaza en redes sociales que provocó que 800 estudiantes del Cetis 47 de Gómez Palacio fueran evacuados la semana pasada.

En tal sentido, consideró que expulsarlo sería "ponerlo en manos del crimen organizado", por lo que únicamente se le llamó la atención.

"Sí hubo esa amenaza, sin embargo yo no considero que haya que expulsar al niño porque si no imagínese es entregarlo precisamente a la criminalidad hasta con bombo y platillo. Tenemos nosotros la obligación, como docentes, de hablar con los padres. Si el niño necesita un tratamiento facilitárselo para que no vuelva a hacer esto", enfatizó.

Asimismo, aseguró que en el caso de la capital del estado, también hubo unas niñas que se tomaron fotografías con unas pistolas pero "hasta ahí quedó" por lo que no mencionó de cuál institución educativa son.

El encargado de la política educativa en la entidad informó que se prevé instalar cámaras en las escuelas del municipio de Durango, por lo menos en las que se pueda, ya que los recursos no alcanzan para todas.

Esto luego de una reunión en la que se informó que se facilitará dicha tecnología que, aunque no alcance para todos los planteles, es un avance importante en materia de seguridad, "el ofrecimiento que nos está haciendo el Municipio, nosotros lo vamos a tomar", reiteró.