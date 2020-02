Nadal se declara listo para debut en Acapulco

Sin sentimiento de revancha y listo para buscar el título, así se declaró el tenista español Rafael Nadal previo a su participación en el Abierto Mexicano en Acapulco, donde buscará su tercer título.

"Estoy con ilusión de jugar Acapulco y disfrutar la competición, es un torneo de los más importantes del mundo, después de Australia sin haber jugado es una prueba para ver cómo me encuentro", dijo.

En rueda de prensa un día previo a su debut en el torneo con su compatriota Pablo Andújar, destacó que llegó con días de anticipación, desde el jueves, en busca de aclimatarse, algo muy complicado con tan pocos días, pero confiado de que hará un buen papel.

"En torneos anteriores puede ir a Cozumel para aclimatarme a condiciones similares, este año no ha podido ser así, la aclimatación toma más tiempo, poco a poco me siento mejor, adaptándome a las condiciones, espero confirmar las buenas sensaciones y apuntalar unas cuántas cosas que me puedan ayudar", comentó.

2 TÍTULOS tiene Rafael Nadal en Acapulco, ambos cuando el torneo era sobre arcilla.

Nadal ganó el título las primeras dos veces que jugó en México, en 2005 y en 2013, y en las últimas tres la suerte no le ha sonreído: perdió la final en 2017, canceló su participación de última hora en 2018 por una lesión, y el año pasado fue eliminado en segunda ronda.

Llegar a Acapulco luego de lo ocurrido en los últimos tres años no le genera ningún sentimiento de revancha, pues eso evitaría que estuviera concentrado al 100 por ciento.

"Nunca he tenido sentimiento de revancha, no creo que eso ayude a ganar más partidos, al contrario, la revancha no permite dejar pensar ni concentrarte, se debe tener la cabeza fría para pensar lo que debo hacer para dar mi mejor nivel".

De su debut en Acapulco ante Andújar, rival al que ha vencido en sus tres enfrentamientos, el último en 2014, dijo que lo conoce bien, aunque comentó que todos los primeros partidos en cualquier torneo son complicados.

"Es una primera ronda contra un compañero que nos conocemos bien desde pequeños, jugamos a los 13 años, es un buen amigo, pero la realidad es que el primer partido es complicado y contra alguien que me conoce bien, pero estoy con la ilusión de hacerlo bien".

Finalmente, contento con cada participación en el paradisiaco destino le dejó grandes recuerdos en el escenario que recibirá el torneo por última vez, solo con un recuerdo negativo, cuando se retiró en 2018 por una lesión en la pierna.

"Tengo buenos recuerdos siempre, en todas tuve experiencias positivas, buenos recuerdos del evento, pero el único mal recuerdo es 2018 que no inicié el torneo porque me lesioné antes de empezar, pero por todo lo demás no me vienen malos recuerdos del torneo".