Jussie Smollett se declara inocente

El exactor de Empire, Jussie Smollett, se declaró inocente ayer a cargos restaurados que lo acusan de montar un ataque racista y homófobo contra sí mismo el año pasado en Chicago y de reportar falsamente a la policía que el ataque fue real.

Su abogada, Tina Glandian, presentó su declaración a seis cargos de desorden público grave. También dijo al juez James B. Linn que pidió a la Corte Suprema de Illinois que detenga el caso.

Smollett, de 37 años, entró serio a la corte del condado de Cook luciendo lentes de sol y barba. Iba acompañado de su equipo legal y estaba rodeado por reporteros. "Obviamente está frustrado de que lo arrastren a este proceso de nuevo", dijo Glandian a los reporteros tras la audiencia.

La abogada calificó las nuevas acusaciones como un "calvario" para el actor y dijo que éste cuenta con el apoyo de sus familiares, algunos de los cuales viajaron desde California para estar con él.

"Él es fuerte, es resistente, superará esto, pero está frustrado", agregó.

Smollett se declaró inocente de 16 cargos en la misma corte el año pasado. Semanas después, la oficina de la fiscal del condado de Cook, Kim Foxx, anunció abruptamente que desestimaba el caso, lo que enfureció a la policía y al ayuntamiento.

Los abogados de Smollett también han presentado una moción en la corte del condado de Cook argumentando que volver a presentar los cargos viola la protección contra ser acusado dos veces por el mismo crimen. Los fiscales han dicho que este principio no aplica porque Smollett no fue juzgado el año pasado.

Ayer, Linn fijó una fianza de 20.000 dólares en caso de no presentarse, lo que significa que Smollett no tiene que pagar el dinero. No fue detenido y su próxima fecha en la corte será el 18 de marzo.