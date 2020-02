Cruz Azul va por boleto a cuartos

Cruz Azul quiere su boleto a la siguiente fase de la Liga de Campeones de la Concacaf cuando reciba hoy al Portmore United de Jamaica, en la vuelta de octavos de final.

La cancha del Estadio Azteca será el escenario donde se llevará a cabo este cotejo en el que el balón comenzará a rodar a partir de las 21:00 horas.

Cuando parecía que iban a sufrir una derrota vergonzosa en el duelo de ida, el conjunto de la Liga MX reaccionó en los últimos minutos para darle la vuelta al marcador y conseguir un triunfo de 2-1 que parece definitivo.

Los pupilos del uruguayo Robert Dante Siboldi, sin embargo, no pueden caer en excesos de confianza y deberán finiquitar la serie para evitar algún susto.

Habrá que ver si el estratega coloca a su mejor cuadro o decide darle descanso a algunos de sus jugadores, debido a que el viernes tendrá actividad en la Liga MX ante Morelia.

Mientras que el cuadro caribeño cerca estuvo de salir con la victoria en el primer capítulo de la serie, ventaja que no pudo mantener en la recta final, situación que lo obliga a ofrecer un desempeño perfecto.

Pese a que los jamaiquinos requieren de la victoria, deberán ser inteligentes, fuertes en su cuadro bajo y aprovechar las condiciones de gol que sean capaces de generar.

"Diría que no hay rival sencillo, ni fácil, ni se gana antes de jugar, hay que jugar el partido, hay que encontrar la forma para llegar al gol y este equipo tiene claro a que juega, intentaremos con nuestra estrategia gana el partido que nos dé el pase a la siguiente fase", dijo Robert Dante Siboldi, técnico de La Máquina..

El estratega explicó que "hay que estar bien atentos, bien concentrados, no darle espacios, y el que piensa que hoy se gana fácilmente no ha visto futbol últimamente, porque hay que preguntarle a Tigres y América, entonces no comparto que hoy se gane con la camiseta".

En el otro partido de hoy, Atlanta United de la MLS se medirá al Motagua.