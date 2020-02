Cierran Bulevar al sur de Torreón

Con palos, piedras y cartulinas se realizó ayer un bloqueo vehicular en el bulevar Laguna Sur de Torreón; vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas reclamaron por la instalación de un pozo de extracción de agua en su zona.

Poco antes de las ocho de la mañana, un grupo de alrededor de 50 vecinos cerró el paso en ambos sentidos de la vialidad, a la altura de la calle Francisco Villa, y con gritos comenzó a reclamar por la instalación de un nuevo pozo de extracción de agua, presuntamente en favor de Torreón Jardín.

"Nos van a quitar el agua a nosotros para dársela a los de Torreón Jardín, no se vale, que vengan y nos garanticen que no nos van a afectar, ellos con dinero vienen muy fácil a robarnos el agua, pero a nosotros nadie nos ayuda, a veces no nos sale nada de agua", reclamó Elizabeth, una de las vecinas que estaba a la vanguardia de la protesta.

Exigían hablar directamente con el alcalde Jorge Zermeño o bien, con alguna autoridad municipal que les pudiera aclarar "la verdad" de la nueva fuente de extracción de agua, ubicada precisamente a unos metros de la bomba 39 del Simas Torreón.

Al lugar llegó el gerente técnico del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Raymundo Rodríguez, quien informó a los quejosos que el permiso para perforar el nuevo pozo lo había otorgado la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de que el nivel de líquido en sus domicilios no se vería afectado por esos trabajos.

Señaló el funcionario que ese proyecto sí se realiza en favor de Torreón Jardín, pero a cargo de una empresa particular y sin relación directa con las autoridades municipales.

Ante las explicaciones, los manifestantes se retiraron hasta después de las 10:00 horas, y se contó con apoyo de Tránsito y vialidad para reanudar el paso.

Dudas

Los habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas indicaron no saber si la nueva bomba de Torreón Jardín afectará a su suministro regular para los próximos meses.

50 PERSONAS

Más o menos cerraron por casi dos horas el bulevar Laguna Sur de Torreón.