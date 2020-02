Metallica cancela participación en dos festivales

La banda de heavy metal, Metallica hizo el anuncio a través de redes sociales sobre una cancelación para los próximos festivales en Estados Unidos que corresponden a Sonic Temple y Louder Than Life, celebrados en Ohio y Kentucky, respectivamente, el motivo, la rehabilitación por alcoholismo a la que su líder James Hetfield continúa asistiendo.

"Me duele escribir esto, pero debo informarles que no puedo llegar a Sonic Temple en Columbus y a Louder Than Life en Louisville este año", anunció el cantante James Hetfield en la página de Facebook de la banda. "Como parte de mi esfuerzo continuo por mantenerme saludable, tengo eventos críticos de recuperación en esos fines de semana que no se pueden mover. Pido disculpas a todos nuestros fanáticos que compraron boletos para estos festivales. Estamos trabajando con los promotores del festival para los reembolsos ".

En tanto, quienes suplirán la aparición de Metallica en Sonic Temple los días 15 y 17 de mayo próximo son Red Hot Chili Peppers y Tool, por su parte el festival Louder Than Life aún no confirma el talento que reemplazará a los metaleros.

El año pasado Metallica canceló unas presentaciones en nueva Zelanda y Australia: "como la mayoría de ustedes probablemente saben, nuestro hermano James ha estado luchando contra la adicción durante muchos años. Desafortunadamente, ahora tuvo que volver a ingresar a un programa de tratamiento para trabajar nuevamente en su recuperación", dijo la banda en un comunicado en ese momento.

El fin de semana Hetfield tocó por primera vez, tras su rehabilitación, un set acústico en el marco de un evento de recaudación por la memoria de su amigo fallecido, el cantante Eddie Money.