Papa Roach celebrará 20 años de su álbum Infest

Uno de los álbumes más aclamados en el género nu-metal, es Infest, de los estadounidenses Papa Roach, de éste se desprendieron algunos temas clásicos como Last Resort, Dead Cell y Between Angels And Insects, es por esto que la banda celebrará 20 años de su lanzamiento con algunos shows en vivo.

En entrevista para el programa Línea Rock, el vocalista Jacoby Shaddix, dijo: “Hemos hecho algunas cosas realmente geniales en el estudio en torno a algunas de las grabaciones anteriores, y tenemos algunas cosas increíbles para lanzar aquí durante todo el año, así que vamos a celebrar este álbum, seguro cien por ciento, definitivamente”. "Y luego también tenemos algunos anuncios sobre varios shows en vivo que haremos para celebrar el álbum. Así que no puedo dejar que el gato salga completamente de la bolsa, pero sí, tenemos que celebrarlo. Ese es un clásico de culto y un best-seller", agregó. Infest fue lanzado el 25 de abril del año 2000, y en 2019 Jacoby declaró que el 25 de abril de 2020, "tendrá una celebración". Hasta ahora la banda se encuentra de gira como banda principal de algunos festivales en el viejo continente.